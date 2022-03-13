https://ria.ru/20220313/vesna-1777922503.html

Синоптик призвал москвичей пока не ждать прихода метеорологической весны

Синоптик призвал москвичей пока не ждать прихода метеорологической весны - РИА Новости, 13.03.2022

Синоптик призвал москвичей пока не ждать прихода метеорологической весны

Метеорологическая весна в предстоящую неделю в Москве пока не наступит, погода будет облачной с ночными морозами и дневной температурой от минус четырех до плюс РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T13:58

2022-03-13T13:58

2022-03-13T15:28

общество

москва

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Метеорологическая весна в предстоящую неделю в Москве пока не наступит, погода будет облачной с ночными морозами и дневной температурой от минус четырех до плюс одного градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Стартовавший с теплых позиций март через неделю провалился в холодный колодец полярного воздуха, в результате чего температура месяца уже оказалась на 0,4 градуса ниже многолетней нормы. И расчеты показывают, что в предстоящую неделю перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, то есть наступления метеовесны, в Центральной России пока не будет", — рассказал Тишковец.Он отметил, что в понедельник потеплеет до нуля — плюс пяти, но будет пасмурно и с небольшими осадками.По его словам, начиная со вторника инициатива начнет переходить к "грязному" скандинавскому антициклону, из-за чего до конца недели обойдется без существенных осадков, но с достаточно высокой концентрацией облаков."В условиях прояснений и радиационного выхолаживания ночами морозы усилятся, и к середине недели температура воздуха в Москве понизится до минус пяти-десяти, а днем столбики термометров будут колебаться от минус четырех до плюс одного, что на два-три градуса холоднее нормы и отсылает нас по климату на две недели назад", — отметил Тишковец.Ближе к следующим выходным в Москве станет более солнечно, воздух будет прогреваться до плюс пяти, сообщил синоптик."Тем не менее к выходным на фоне аномального роста атмосферного давления, которое достигнет 769 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше положенного, антициклон станет чище, тучи рассеются, приток лучистой энергии солнца возрастет, что позволит воздуху прогреваться до своей нормы: нуля — плюс пяти", — сказал он.

https://ria.ru/20220301/pogoda-1775900556.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва