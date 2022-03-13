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Синоптик призвал москвичей пока не ждать прихода метеорологической весны
Синоптик призвал москвичей пока не ждать прихода метеорологической весны - РИА Новости, 13.03.2022
Синоптик призвал москвичей пока не ждать прихода метеорологической весны
Метеорологическая весна в предстоящую неделю в Москве пока не наступит, погода будет облачной с ночными морозами и дневной температурой от минус четырех до плюс РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:58
2022-03-13T15:28
общество
москва
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Метеорологическая весна в предстоящую неделю в Москве пока не наступит, погода будет облачной с ночными морозами и дневной температурой от минус четырех до плюс одного градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Стартовавший с теплых позиций март через неделю провалился в холодный колодец полярного воздуха, в результате чего температура месяца уже оказалась на 0,4 градуса ниже многолетней нормы. И расчеты показывают, что в предстоящую неделю перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, то есть наступления метеовесны, в Центральной России пока не будет", — рассказал Тишковец.Он отметил, что в понедельник потеплеет до нуля — плюс пяти, но будет пасмурно и с небольшими осадками.По его словам, начиная со вторника инициатива начнет переходить к "грязному" скандинавскому антициклону, из-за чего до конца недели обойдется без существенных осадков, но с достаточно высокой концентрацией облаков."В условиях прояснений и радиационного выхолаживания ночами морозы усилятся, и к середине недели температура воздуха в Москве понизится до минус пяти-десяти, а днем столбики термометров будут колебаться от минус четырех до плюс одного, что на два-три градуса холоднее нормы и отсылает нас по климату на две недели назад", — отметил Тишковец.Ближе к следующим выходным в Москве станет более солнечно, воздух будет прогреваться до плюс пяти, сообщил синоптик."Тем не менее к выходным на фоне аномального роста атмосферного давления, которое достигнет 769 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше положенного, антициклон станет чище, тучи рассеются, приток лучистой энергии солнца возрастет, что позволит воздуху прогреваться до своей нормы: нуля — плюс пяти", — сказал он.
https://ria.ru/20220301/pogoda-1775900556.html
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общество, москва
13:58 13.03.2022 (обновлено: 15:28 13.03.2022)
 
Синоптик призвал москвичей пока не ждать прихода метеорологической весны

Синоптик заявил, что метеорологическая весна в Москве на следующей неделе не наступит

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПочки на ветке и капли дождя
Почки на ветке и капли дождя - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Метеорологическая весна в предстоящую неделю в Москве пока не наступит, погода будет облачной с ночными морозами и дневной температурой от минус четырех до плюс одного градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Стартовавший с теплых позиций март через неделю провалился в холодный колодец полярного воздуха, в результате чего температура месяца уже оказалась на 0,4 градуса ниже многолетней нормы. И расчеты показывают, что в предстоящую неделю перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, то есть наступления метеовесны, в Центральной России пока не будет", — рассказал Тишковец.
Он отметил, что в понедельник потеплеет до нуля — плюс пяти, но будет пасмурно и с небольшими осадками.
По его словам, начиная со вторника инициатива начнет переходить к "грязному" скандинавскому антициклону, из-за чего до конца недели обойдется без существенных осадков, но с достаточно высокой концентрацией облаков.
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"В условиях прояснений и радиационного выхолаживания ночами морозы усилятся, и к середине недели температура воздуха в Москве понизится до минус пяти-десяти, а днем столбики термометров будут колебаться от минус четырех до плюс одного, что на два-три градуса холоднее нормы и отсылает нас по климату на две недели назад", — отметил Тишковец.
Ближе к следующим выходным в Москве станет более солнечно, воздух будет прогреваться до плюс пяти, сообщил синоптик.
"Тем не менее к выходным на фоне аномального роста атмосферного давления, которое достигнет 769 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше положенного, антициклон станет чище, тучи рассеются, приток лучистой энергии солнца возрастет, что позволит воздуху прогреваться до своей нормы: нуля — плюс пяти", — сказал он.
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