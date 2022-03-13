https://ria.ru/20220313/valyuta-1777886323.html

Эксперт назвал валюту, которая может заменить доллар

Эксперт назвал валюту, которая может заменить доллар - РИА Новости, 13.03.2022

Эксперт назвал валюту, которая может заменить доллар

Для кратко- и среднесрочных инвестиций вполне подойдет китайский юань. Объемы торгов им на бирже уже растут. Это объяснимо тем, что экономика Китая - вторая по... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T01:12

2022-03-13T01:12

2022-03-13T02:50

экономика

россия

китай

санкции в отношении россии

доллар

юань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602544787_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b74f32f32ebbf6b6abe970ac0a571f40.jpg

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Для кратко- и среднесрочных инвестиций вполне подойдет китайский юань. Объемы торгов им на бирже уже растут. Это объяснимо тем, что экономика Китая - вторая по величине после США, а для России он крупнейший партнер во внешней торговле, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.“На фоне жестких антироссийских санкций и ограничений, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с нашими компаниями, ожидается увеличение объема торговых операций между Россией и КНР, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях. Это повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов”, - отметил специалист.К плюсам китайской валюты эксперт отнес возможность дальнейшего увеличения ликвидности и складывающуюся благоприятно для дальнейшего наращивания экономических связей геополитическую ситуацию. К минусам - риск длительного снижения курса юаня к другим валютам на фоне зависимости от торговли сырьем и геополитики. Для долгосрочных вложений он советует предпочесть японскую иену и швейцарский франк.

https://ria.ru/20220312/valyuta-1777778000.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, санкции в отношении россии, доллар, юань