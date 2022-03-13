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https://ria.ru/20220313/valyuta-1777886323.html
Эксперт назвал валюту, которая может заменить доллар
Эксперт назвал валюту, которая может заменить доллар - РИА Новости, 13.03.2022
Эксперт назвал валюту, которая может заменить доллар
Для кратко- и среднесрочных инвестиций вполне подойдет китайский юань. Объемы торгов им на бирже уже растут. Это объяснимо тем, что экономика Китая - вторая по... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T01:12
2022-03-13T02:50
экономика
россия
китай
санкции в отношении россии
доллар
юань
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Для кратко- и среднесрочных инвестиций вполне подойдет китайский юань. Объемы торгов им на бирже уже растут. Это объяснимо тем, что экономика Китая - вторая по величине после США, а для России он крупнейший партнер во внешней торговле, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.“На фоне жестких антироссийских санкций и ограничений, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с нашими компаниями, ожидается увеличение объема торговых операций между Россией и КНР, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях. Это повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов”, - отметил специалист.К плюсам китайской валюты эксперт отнес возможность дальнейшего увеличения ликвидности и складывающуюся благоприятно для дальнейшего наращивания экономических связей геополитическую ситуацию. К минусам - риск длительного снижения курса юаня к другим валютам на фоне зависимости от торговли сырьем и геополитики. Для долгосрочных вложений он советует предпочесть японскую иену и швейцарский франк.
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экономика, россия, китай, санкции в отношении россии, доллар, юань
01:12 13.03.2022 (обновлено: 02:50 13.03.2022)
 
Эксперт назвал валюту, которая может заменить доллар

Эксперт Бабин призвал использовать юань для краткосрочных и среднесрочных инвестиций

© Фото : Pexels/Vladislav ReshetnyakАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Фото : Pexels/Vladislav Reshetnyak
Американский доллар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Для кратко- и среднесрочных инвестиций вполне подойдет китайский юань. Объемы торгов им на бирже уже растут. Это объяснимо тем, что экономика Китая - вторая по величине после США, а для России он крупнейший партнер во внешней торговле, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.
“На фоне жестких антироссийских санкций и ограничений, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с нашими компаниями, ожидается увеличение объема торговых операций между Россией и КНР, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях. Это повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов”, - отметил специалист.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 02:13
Аналитик обозначил плюсы и минусы открытия валютного счета
К плюсам китайской валюты эксперт отнес возможность дальнейшего увеличения ликвидности и складывающуюся благоприятно для дальнейшего наращивания экономических связей геополитическую ситуацию. К минусам - риск длительного снижения курса юаня к другим валютам на фоне зависимости от торговли сырьем и геополитики. Для долгосрочных вложений он советует предпочесть японскую иену и швейцарский франк.
 
ЭкономикаРоссияКитайСанкции в отношении РоссииДолларЮань
 
 
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