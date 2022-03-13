Украинская община Крыма призвала Киев выполнить все условия России
Глава украинской общины Крыма Гридчина призвала Киев выполнить все условия России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина высказала мнение, что для достижения мира на Украине ее властям нужно выполнить все условия России и пересмотреть нынешнюю систему государственности.
"Уверена, что в любом случае специальную военную операцию необходимо довести до конца, нельзя останавливаться на полпути. Чтобы наступил мир на Украине, необходимо выполнить все условия Российской Федерации, но кроме этого необходим пересмотр всей системы государственности", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее мнению, будущее государственное устройство Украины - федерация или конфедерация.
"Возможно, даже отдельные области Украины решат пойти по пути советских социалистических республик и создать собственные независимые государства, но и исключать желания некоторых областей вступить в состав России тоже нельзя", - полагает Гридчина.
Кроме того, по ее мнению, "управлять страной должны адекватные люди, которые наладят братские отношения с Россией".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.