https://ria.ru/20220313/ukraina-1777955928.html

Глава СК поручил установить обстоятельства массового убийства жителей в ЛНР

Глава СК поручил установить обстоятельства массового убийства жителей в ЛНР - РИА Новости, 13.03.2022

Глава СК поручил установить обстоятельства массового убийства жителей в ЛНР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание установить обстоятельства массового убийства мирных жителей на территории Луганской... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T19:36

2022-03-13T19:36

2022-03-13T22:04

обострение ситуации в днр и лнр

россия

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание установить обстоятельства массового убийства мирных жителей на территории Луганской народной республики, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, подразделениями Народной милиции ЛНР в ходе наступления на Попаснянском направлении были обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги. По данным народной милиции, отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их как живой щит, а тех, кто сопротивлялся или пытался сбежать - расстреливали."Председатель Следственного комитета дал указание ГСУ СК России расследовать обстоятельства массового убийства мирных жителей на территории ЛНР", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220313/vyzhivshie-1777944686.html

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Петр Попадюк

россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф), в мире, украина, вооруженные силы украины