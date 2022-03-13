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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российская армия уничтожила 3736 военных объектов на Украине
Российская армия уничтожила 3736 военных объектов на Украине - РИА Новости, 13.03.2022
Российская армия уничтожила 3736 военных объектов на Украине
Российская армия за 18 дней военной спецоперации на Украине уничтожили 3736 объектов инфраструктуры украинских военных, заявил в воскресенье официальный... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T19:04
2022-03-13T19:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российская армия за 18 дней военной спецоперации на Украине уничтожили 3736 объектов инфраструктуры украинских военных, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
украина
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Конашенков о продвижении российских войск
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в мире, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Российская армия уничтожила 3736 военных объектов на Украине
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российская армия за 18 дней военной спецоперации на Украине уничтожили 3736 объектов инфраструктуры украинских военных, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-13T19:04
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19:04 13.03.2022 (обновлено: 19:39 13.03.2022)
 
Российская армия уничтожила 3736 военных объектов на Украине

ВС России за время спецоперации уничтожили 3736 объектов военной инфраструктуры на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российская армия за 18 дней военной спецоперации на Украине уничтожили 3736 объектов инфраструктуры украинских военных, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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