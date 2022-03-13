https://ria.ru/20220313/ukraina-1777953151.html

Российская армия уничтожила 3736 военных объектов на Украине

Российская армия уничтожила 3736 военных объектов на Украине - РИА Новости, 13.03.2022

Российская армия уничтожила 3736 военных объектов на Украине

Российская армия за 18 дней военной спецоперации на Украине уничтожили 3736 объектов инфраструктуры украинских военных, заявил в воскресенье официальный... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T19:04

2022-03-13T19:04

2022-03-13T19:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российская армия за 18 дней военной спецоперации на Украине уничтожили 3736 объектов инфраструктуры украинских военных, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о продвижении российских войск брифинг минобороны вечер 13 марта 2022-03-13T19:04 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), видео