https://ria.ru/20220313/ukraina-1777937511.html

США хотели отправить на Украину несколько сотен солдат спецсил, заявили СМИ

США хотели отправить на Украину несколько сотен солдат спецсил, заявили СМИ - РИА Новости, 13.03.2022

США хотели отправить на Украину несколько сотен солдат спецсил, заявили СМИ

В США в конце 2021 года рассматривалась возможность направить "несколько сотен" представителей спецсил на Украину для обучения "нетрадиционным методам ведения... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T16:13

2022-03-13T16:13

2022-03-13T16:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

джо байден

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сша

министерство обороны сша

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. В США в конце 2021 года рассматривалась возможность направить "несколько сотен" представителей спецсил на Украину для обучения "нетрадиционным методам ведения войны", сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники."В декабре 2021 года высокопоставленные военные чиновники США сообщили законодателям, что они собираются отправить на Украину "несколько сотен" дополнительно сотрудников спецподразделений для... обучения нетрадиционным методам ведения войны. Но у должностных лиц Белого дома были опасения по поводу развертывания, и силы так и не были отправлены", - говорится в сообщении издания.Согласно газете, дополнительные сотрудники должны были обучать украинские войска отдельно от официальной учебной миссии США на Украине.По словам одного из чиновников, на которого ссылаются источники, администрация президента Джо Байдена опасалась, что отправка сил приведет к "эскалации ситуации с Россией".Однако представитель Белого дома заявил, что администрацию не ознакомляли с планами по отправке дополнительных учебных миссий на Украину. Как утверждает должностное лицо из Пентагона, Байден не отменял "запланированные учебные мероприятия на Украине до тех пор, пока силы США не были передислоцированы в феврале". Но никто из чиновников не прокомментировал предположение о том, что миссия обсуждалась с Белым домом в неофициальном порядке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/ukraina-1777934695.html

https://ria.ru/20220313/naemniki-1777912692.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, джо байден, донецкая народная республика, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, украина, россия