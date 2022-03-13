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Чехия поставит Украине военные материалы на 31,5 миллиона долларов
Чехия поставит Украине военные материалы на 31,5 миллиона долларов - РИА Новости, 13.03.2022
Чехия поставит Украине военные материалы на 31,5 миллиона долларов
Минобороны Чехии поставит на Украину военные материалы на общую сумму 725 миллионов крон (около 31,5 миллиона долларов), сообщила глава минобороны республики... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T15:34
2022-03-13T15:34
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
минобороны чехии
россия
украина
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ПРАГА, 13 мар — РИА Новости. Минобороны Чехии поставит на Украину военные материалы на общую сумму 725 миллионов крон (около 31,5 миллиона долларов), сообщила глава минобороны республики Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ."Минобороны Чехии продолжит поставки военных материалов для правительственных войск Украины. На этот раз Киеву будут предоставлены различного рода военные материалы на общую сумму 725 миллионов крон", — сказала Чернохова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/spetsoperatsiya-1777486742.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, минобороны чехии, россия, украина
15:34 13.03.2022
 
Чехия поставит Украине военные материалы на 31,5 миллиона долларов

Минобороны Чехии поставит Украине военные материалы на 31,5 миллиона долларов

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные во время учений. Архивное фото
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ПРАГА, 13 мар — РИА Новости. Минобороны Чехии поставит на Украину военные материалы на общую сумму 725 миллионов крон (около 31,5 миллиона долларов), сообщила глава минобороны республики Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ.
"Минобороны Чехии продолжит поставки военных материалов для правительственных войск Украины. На этот раз Киеву будут предоставлены различного рода военные материалы на общую сумму 725 миллионов крон", — сказала Чернохова.
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Президент Чехии сравнил даты начала операции на Украине и Второй мировой
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинобороны ЧехииРоссияУкраина
 
 
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