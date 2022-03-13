https://ria.ru/20220313/ukraina-1777933816.html
Чехия поставит Украине военные материалы на 31,5 миллиона долларов
Чехия поставит Украине военные материалы на 31,5 миллиона долларов - РИА Новости, 13.03.2022
Чехия поставит Украине военные материалы на 31,5 миллиона долларов
Минобороны Чехии поставит на Украину военные материалы на общую сумму 725 миллионов крон (около 31,5 миллиона долларов), сообщила глава минобороны республики... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T15:34
2022-03-13T15:34
2022-03-13T15:34
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
минобороны чехии
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ПРАГА, 13 мар — РИА Новости. Минобороны Чехии поставит на Украину военные материалы на общую сумму 725 миллионов крон (около 31,5 миллиона долларов), сообщила глава минобороны республики Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ."Минобороны Чехии продолжит поставки военных материалов для правительственных войск Украины. На этот раз Киеву будут предоставлены различного рода военные материалы на общую сумму 725 миллионов крон", — сказала Чернохова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/spetsoperatsiya-1777486742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, минобороны чехии, россия, украина
Чехия поставит Украине военные материалы на 31,5 миллиона долларов
Минобороны Чехии поставит Украине военные материалы на 31,5 миллиона долларов