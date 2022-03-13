12:02 13.03.2022 (обновлено: 13:15 13.03.2022)
Сбежавшие из Мариуполя боевики захватили село под Запорожьем, заявили в ДНР
Армия ДНР: сбежавшие из Мариуполя боевики захватили село Новомлыновка под Запорожьем
© AP Photo / Sergei ChuzavkovЧлены "Правого сектора"
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Члены "Правого сектора" . Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Боевики украинской националистической организации "Правый сектор"* (запрещена в РФ) смогли покинуть Мариуполь до его блокирования и прибыли в Запорожскую область, где взяли в заложники мирных жителей, сообщает народная милиция ДНР.
"По информации, полученной от добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, первыми город Мариуполь покинули боевики "Правого сектора"*, - говорится в заявлении представителя милиции в Telegram.
Отмечается, что националисты в количестве до 50 человек покинули Мариуполь до его полного блокирования и направились в село Новомлыновка Запорожской области. "Украинские боевики взяли в заложники мирных жителей и изъяли у них сотовые телефоны. Данная информация также подтверждается родственниками жителей поселка. В настоящее время боевики уже разграбили все продуктовые магазины, которые находились в поселке", - указывается в заявлении.
По данным народной милиции республики, на сторону ДНР перешли семеро военнослужащих 36-й бригады морской пехоты украинских войск.
Также указывается, что "в городе Мариуполь... за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 63 человека, из них 15 детей".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Запрещенная в России организация