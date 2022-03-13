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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/ukraina-1777911352.html
Трамп высказался по поводу Украины и обрел популярность
"Катимся к чертям": британцы поддержали Трампа после слов о третьей мировой - РИА Новости, 13.03.2022
Трамп высказался по поводу Украины и обрел популярность
Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что нынешняя политика Вашингтона в ситуации с... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:36
2022-03-13T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
владимир путин
луганская народная республика
сша
россия
нато
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что нынешняя политика Вашингтона в ситуации с Украиной может привести к глобальному конфликту.Среди прочего политик подчеркнул, что обязательно договорился бы с российским руководством, однако нынешняя администрация не может этого сделать. Трамп также выразил мнение, что "его личность удерживала США" от мировых конфликтов.Многие пользователи согласились с американским экс-президентом, отметив, что Джо Байден действительно ничего не предпринял, чтобы избежать эскалации напряженности."Америка получила именно то, что заслужила, проголосовав за марионеточного президента", — отметил man_bowler."Байден не создал ни одной возможности для переговоров с Путиным по поводу членства Украины в НАТО, чтобы предотвратить конфликт, а вместо этого просто пожимал плечами", — выразил мнение Honktonk."Он прав, Байден — самый опасный из действующих президентов. Он понятия не имеет, как быть посредником в переговорах, он может только довести дело до угрозы ядерного уничтожения", — считает Ace of spies."Совершенно неудивительно, что при Байдене мир катится к чертям. Такого никогда не случилось бы при Трампе, что бы вы о нем ни думали", — написал Selfish Pillock."Что бы вы ни говорили о Трампе, но он не втянул бы Америку в нынешнюю неразбериху", — подчеркнул Cobalt Dave."Байден сделал то, что, как мне кажется, не смог бы сделать никто другой: он заставил людей понять, что Трамп проделал отличную работу!" — подытожили читатели.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220310/opasnost-1777386808.html
https://ria.ru/20220313/ssha-1777891722.html
https://ria.ru/20220312/peregovory-1777818741.html
луганская народная республика
сша
россия
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в мире, джо байден, владимир путин, луганская народная республика, сша, россия, нато, дональд трамп
11:36 13.03.2022 (обновлено: 14:35 13.03.2022)
 
"Катимся к чертям": британцы поддержали Трампа после слов о третьей мировой

Читатели Daily Mail согласились со словами экс-президента США Трампа о ситуации на Украине

© REUTERS / Marco BelloБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Marco Bello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что нынешняя политика Вашингтона в ситуации с Украиной может привести к глобальному конфликту.
Среди прочего политик подчеркнул, что обязательно договорился бы с российским руководством, однако нынешняя администрация не может этого сделать. Трамп также выразил мнение, что "его личность удерживала США" от мировых конфликтов.
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Трамп предупредил США об опасности военного усиления Германии и Японии
Многие пользователи согласились с американским экс-президентом, отметив, что Джо Байден действительно ничего не предпринял, чтобы избежать эскалации напряженности.
"Америка получила именно то, что заслужила, проголосовав за марионеточного президента", — отметил man_bowler.
"Байден не создал ни одной возможности для переговоров с Путиным по поводу членства Украины в НАТО, чтобы предотвратить конфликт, а вместо этого просто пожимал плечами", — выразил мнение Honktonk.
"Он прав, Байден — самый опасный из действующих президентов. Он понятия не имеет, как быть посредником в переговорах, он может только довести дело до угрозы ядерного уничтожения", — считает Ace of spies.
"Совершенно неудивительно, что при Байдене мир катится к чертям. Такого никогда не случилось бы при Трампе, что бы вы о нем ни думали", — написал Selfish Pillock.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
03:38
В Китае предупредили США из-за ситуации на Украине
"Что бы вы ни говорили о Трампе, но он не втянул бы Америку в нынешнюю неразбериху", — подчеркнул Cobalt Dave.
"Байден сделал то, что, как мне кажется, не смог бы сделать никто другой: он заставил людей понять, что Трамп проделал отличную работу!" — подытожили читатели.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 13:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
У России нет переговорного процесса с США по Украине, заявил Рябков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжо БайденВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСШАРоссияНАТОДональд Трамп
 
 
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