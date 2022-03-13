https://ria.ru/20220313/ugroza-1777895444.html

Эксперт: данные российских пользователей Meta могут оказаться под угрозой

Эксперт: данные российских пользователей Meta могут оказаться под угрозой - РИА Новости, 13.03.2022

Эксперт: данные российских пользователей Meta могут оказаться под угрозой

Личные данные российских пользователей Facebook и Instagram могут оказаться под угрозой, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T06:57

2022-03-13T06:57

2022-03-13T06:57

технологии

россия

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Личные данные российских пользователей Facebook и Instagram могут оказаться под угрозой, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.Его коллега, директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков считает, что "блокировка Instagram была ожидаема после аналогичного решения в отношении соцсети Facebook"."Тем более, что соцсеть так же активно продвигала фейковую информацию, касающуюся ситуации на Украине, а после блокировки Facebook стала одной из ключевых площадок, на которых в постах и в комментариях разжигалась ненависть к той или иной стороне конфликта", - отметил эксперт."Для российских блогеров Instagram является одной из ключевых площадок, и они, скорее всего, будут использовать имеющиеся технические средства, в том числе VPN-сервисы. Ряд блогеров и инстадив могут уйти в схожие соцсети - Picogram, Snapchat, Flickr или российскую ВК", - заключил Кувиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.

https://ria.ru/20220312/instagram-1777812494.html

https://ria.ru/20220311/reklama-1777696315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, россия, общество