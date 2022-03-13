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Обвиняемую в убийстве школьницы в Вологде отправили в психбольницу
Обвиняемую в убийстве школьницы в Вологде отправили в психбольницу - РИА Новости, 13.03.2022
Обвиняемую в убийстве школьницы в Вологде отправили в психбольницу
Вологодский городской суд вынес постановление о переводе жительницы Вологды, обвиняемой в убийстве 9-летней школьницы, в медицинскую организацию, оказывающую... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:39
2022-03-13T13:39
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вологда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Вологодский городской суд вынес постановление о переводе жительницы Вологды, обвиняемой в убийстве 9-летней школьницы, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, сообщили в объединенной пресс-службе региона.Ранее сообщалось, что по данным СК, 16 октября жительница Вологды Ульяна Ланская заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости: одну затем отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии, позже суд арестовал Ланскую на два месяца."Суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе Ланской, в отношении которой ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, в БУЗ ВО "Вологодская областная психиатрическая больница" на срок предварительного расследования, то есть по 18 апреля", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Суд принял во внимание, что у Ланской по результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено психическое расстройство, требующее лечения. Также суд запретил Ланской общение с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений и использование интернета.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вологда
13:39 13.03.2022
 
Обвиняемую в убийстве школьницы в Вологде отправили в психбольницу

Обвиняемую в убийстве девятилетней школьницы в Вологде отправили в психбольницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Вологодский городской суд вынес постановление о переводе жительницы Вологды, обвиняемой в убийстве 9-летней школьницы, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, сообщили в объединенной пресс-службе региона.
Ранее сообщалось, что по данным СК, 16 октября жительница Вологды Ульяна Ланская заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости: одну затем отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии, позже суд арестовал Ланскую на два месяца.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе Ланской, в отношении которой ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, в БУЗ ВО "Вологодская областная психиатрическая больница" на срок предварительного расследования, то есть по 18 апреля", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Суд принял во внимание, что у Ланской по результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено психическое расстройство, требующее лечения. Также суд запретил Ланской общение с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений и использование интернета.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Вологда
 
 
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