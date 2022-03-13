https://ria.ru/20220313/ubiystvo-1777920830.html

Обвиняемую в убийстве школьницы в Вологде отправили в психбольницу

Обвиняемую в убийстве школьницы в Вологде отправили в психбольницу - РИА Новости, 13.03.2022

Обвиняемую в убийстве школьницы в Вологде отправили в психбольницу

Вологодский городской суд вынес постановление о переводе жительницы Вологды, обвиняемой в убийстве 9-летней школьницы, в медицинскую организацию, оказывающую... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T13:39

2022-03-13T13:39

2022-03-13T13:39

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вологда

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Вологодский городской суд вынес постановление о переводе жительницы Вологды, обвиняемой в убийстве 9-летней школьницы, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, сообщили в объединенной пресс-службе региона.Ранее сообщалось, что по данным СК, 16 октября жительница Вологды Ульяна Ланская заманила двух девочек к себе в квартиру, купив им сладости: одну затем отпустила, а вторую убила. Задержали ее в Карелии, позже суд арестовал Ланскую на два месяца."Суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе Ланской, в отношении которой ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, в БУЗ ВО "Вологодская областная психиатрическая больница" на срок предварительного расследования, то есть по 18 апреля", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Суд принял во внимание, что у Ланской по результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено психическое расстройство, требующее лечения. Также суд запретил Ланской общение с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений и использование интернета.

https://ria.ru/20220313/delo-1777912427.html

вологда

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вологда