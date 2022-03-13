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Известную модель нашли мертвой
Тело пропавшей год назад в Москве модели нашли в чемодане - РИА Новости, 13.03.2022
Известную модель нашли мертвой
В одном из гаражей в Липецке нашли тело модели Гретты Ведлер, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:57
2022-03-13T13:51
происшествия
москва
липецк
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В одном из гаражей в Липецке нашли тело модели Гретты Ведлер, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.Уточняется, что 23-летняя девушка пропала год назад. Ее труп обнаружили в чемодане в багажнике автомобиля. Подозреваемого в убийстве — бывшего молодого человека Ведлер 1998 года рождения — задержали и отправили на допрос.По информации СМИ, девушка пропала из отеля в Москве 24 февраля прошлого года. Как отмечал ее знакомый, Ведлер состояла в отношениях с мужчиной, который незадолго до исчезновения модели украл у нее 150 тысяч рублей, а также преследовал и угрожал расправой.
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происшествия, москва, липецк
11:57 13.03.2022 (обновлено: 13:51 13.03.2022)
 
Тело пропавшей год назад в Москве модели нашли в чемодане

СК: тело пропавшей в Москве модели Гретты Ведлер нашли в багажнике автомобиля в Липецке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В одном из гаражей в Липецке нашли тело модели Гретты Ведлер, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.
Уточняется, что 23-летняя девушка пропала год назад. Ее труп обнаружили в чемодане в багажнике автомобиля. Подозреваемого в убийстве — бывшего молодого человека Ведлер 1998 года рождения — задержали и отправили на допрос.
© Моя Столица/YouTubeГретта Ведлер. Кадр видео
Гретта Ведлер. Кадр видео
© Моя Столица/YouTube
Гретта Ведлер. Кадр видео
По информации СМИ, девушка пропала из отеля в Москве 24 февраля прошлого года. Как отмечал ее знакомый, Ведлер состояла в отношениях с мужчиной, который незадолго до исчезновения модели украл у нее 150 тысяч рублей, а также преследовал и угрожал расправой.
 
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