https://ria.ru/20220313/ubiystvo-1777913491.html

Известную модель нашли мертвой

Тело пропавшей год назад в Москве модели нашли в чемодане - РИА Новости, 13.03.2022

Известную модель нашли мертвой

В одном из гаражей в Липецке нашли тело модели Гретты Ведлер, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T11:57

2022-03-13T11:57

2022-03-13T13:51

происшествия

москва

липецк

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В одном из гаражей в Липецке нашли тело модели Гретты Ведлер, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.Уточняется, что 23-летняя девушка пропала год назад. Ее труп обнаружили в чемодане в багажнике автомобиля. Подозреваемого в убийстве — бывшего молодого человека Ведлер 1998 года рождения — задержали и отправили на допрос.По информации СМИ, девушка пропала из отеля в Москве 24 февраля прошлого года. Как отмечал ее знакомый, Ведлер состояла в отношениях с мужчиной, который незадолго до исчезновения модели украл у нее 150 тысяч рублей, а также преследовал и угрожал расправой.

москва

липецк

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, москва, липецк