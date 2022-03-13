https://ria.ru/20220313/tseny-1777913273.html

Стоимость металла внутри страны должна снижаться, заявил Володин

Стоимость металла внутри страны должна снижаться, заявил Володин - РИА Новости, 13.03.2022

Стоимость металла внутри страны должна снижаться, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддерживают работу Минпромторга РФ по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T11:56

2022-03-13T11:56

2022-03-13T12:50

экономика

россия

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддерживают работу Минпромторга РФ по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары."Тем, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний", - подчеркнул он, добавив, что жизнь показала, что за рубежом россиян никто не ждет.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777583294.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, вячеслав володин