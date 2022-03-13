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Стоимость металла внутри страны должна снижаться, заявил Володин
Стоимость металла внутри страны должна снижаться, заявил Володин - РИА Новости, 13.03.2022
Стоимость металла внутри страны должна снижаться, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддерживают работу Минпромторга РФ по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:56
2022-03-13T12:50
экономика
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддерживают работу Минпромторга РФ по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары."Тем, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний", - подчеркнул он, добавив, что жизнь показала, что за рубежом россиян никто не ждет.
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экономика, россия, вячеслав володин
11:56 13.03.2022 (обновлено: 12:50 13.03.2022)
 
Стоимость металла внутри страны должна снижаться, заявил Володин

Володин заявил, что стоимость металла и других товаров внутри страны должна снижаться

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддерживают работу Минпромторга РФ по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары.
"Тем, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний", - подчеркнул он, добавив, что жизнь показала, что за рубежом россиян никто не ждет.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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В Китае рассказали, как санкции повлияют на мировую экономику
 
ЭкономикаРоссияВячеслав Володин
 
 
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