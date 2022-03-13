https://ria.ru/20220313/tseny-1777913273.html
Стоимость металла внутри страны должна снижаться, заявил Володин
Стоимость металла внутри страны должна снижаться, заявил Володин - РИА Новости, 13.03.2022
Стоимость металла внутри страны должна снижаться, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддерживают работу Минпромторга РФ по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:56
2022-03-13T11:56
2022-03-13T12:50
экономика
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддерживают работу Минпромторга РФ по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары."Тем, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний", - подчеркнул он, добавив, что жизнь показала, что за рубежом россиян никто не ждет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, вячеслав володин
11:56 13.03.2022 (обновлено: 12:50 13.03.2022)
Стоимость металла внутри страны должна снижаться, заявил Володин
Володин заявил, что стоимость металла и других товаров внутри страны должна снижаться
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддерживают работу Минпромторга РФ по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары.
"Тем, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний", - подчеркнул он, добавив, что жизнь показала, что за рубежом россиян никто не ждет.