https://ria.ru/20220313/tranzit-1777901037.html

Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме

Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме - РИА Новости, 13.03.2022

Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме

Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в воскресенье сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T09:05

2022-03-13T09:05

2022-03-13T09:05

экономика

газпром

россия

украина

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в воскресенье сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 13 марта составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.Загрузка газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade. "Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 13 марта — 591 тысяча кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 16% доступного для бронирования объёма. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 12 на 13 марта. Такой схемой "Газпром" пользуется с 3 марта.Эксперты связывают рост экспорта российского газа с конца февраля с рисками из-за операции России по демилитаризации Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.В то же время выработка электроэнергии на основе ветрогенерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, на прошлой неделе она резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объёме, однако на этой неделе выросла, и в субботу на ветряные электростанции пришлось 21,4%.

https://ria.ru/20220313/gaz-1777896061.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, газпром, россия, украина