https://ria.ru/20220313/tramp-1777893659.html
Трамп заявил о риске мировой войны из-за ситуации вокруг Украины
Трамп заявил о риске мировой войны из-за ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 13.03.2022
Трамп заявил о риске мировой войны из-за ситуации вокруг Украины
Ситуация вокруг Украины может перерасти в глобальный конфликт, потому что "некому поговорить" с руководством РФ, заявил бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T05:27
2022-03-13T05:27
2022-03-13T05:27
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины может перерасти в глобальный конфликт, потому что "некому поговорить" с руководством РФ, заявил бывший президент США Дональд Трамп.Трамп заявил, что "его личность удерживала США" от глобальных конфликтов, а не наоборот, как, по словам экс-президента США, хотят представить оппоненты.Как заявил Трамп, США также должны "избавиться от прогнившего и проигравшего истеблишмента внешней политики" в собственной стране. "Пока эти лунатики не привели нас к разрушению нации и третьей мировой войне", - сказал Трамп.По его словам, "несмотря на слабость, трусость и некомпетентность" нынешнего президента США Джо Байдена, еще есть путь дипломатического разрешения ситуации.США должны, по словам Трампа, ясно дать понять руководству РФ, что "у него есть два выбора - либо переговоры о мире прямо сейчас или его ждут значительные последствия". Как заявил экс-президент США, Америка должна задуматься от полного избавления от зависимости от РФ в сфере энергоносителей, "навсегда или очень надолго".Трамп добавил, что при демократической администрации США перестали уважать в мире.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша
Трамп заявил о риске мировой войны из-за ситуации вокруг Украины
Экс-президент США Трамп заявил о риске третьей мировой войны из-за ситуации вокруг Украины
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины может перерасти в глобальный конфликт, потому что "некому поговорить" с руководством РФ, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
"Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек - я. Никто не был так суров с Россией, как я", - заявил Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина.
Трамп заявил, что "его личность удерживала США" от глобальных конфликтов, а не наоборот, как, по словам экс-президента США, хотят представить оппоненты.
Как заявил Трамп, США также должны "избавиться от прогнившего и проигравшего истеблишмента внешней политики" в собственной стране. "Пока эти лунатики не привели нас к разрушению нации и третьей мировой войне", - сказал Трамп.
По его словам, "несмотря на слабость, трусость и некомпетентность" нынешнего президента США Джо Байдена
, еще есть путь дипломатического разрешения ситуации.
США должны, по словам Трампа, ясно дать понять руководству РФ, что "у него есть два выбора - либо переговоры о мире прямо сейчас или его ждут значительные последствия". Как заявил экс-президент США, Америка
должна задуматься от полного избавления от зависимости от РФ в сфере энергоносителей, "навсегда или очень надолго".
Трамп добавил, что при демократической администрации США перестали уважать в мире.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.