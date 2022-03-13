https://ria.ru/20220313/tramp-1777893659.html

Трамп заявил о риске мировой войны из-за ситуации вокруг Украины

Трамп заявил о риске мировой войны из-за ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 13.03.2022

Трамп заявил о риске мировой войны из-за ситуации вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины может перерасти в глобальный конфликт, потому что "некому поговорить" с руководством РФ, заявил бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T05:27

2022-03-13T05:27

2022-03-13T05:27

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины может перерасти в глобальный конфликт, потому что "некому поговорить" с руководством РФ, заявил бывший президент США Дональд Трамп.Трамп заявил, что "его личность удерживала США" от глобальных конфликтов, а не наоборот, как, по словам экс-президента США, хотят представить оппоненты.Как заявил Трамп, США также должны "избавиться от прогнившего и проигравшего истеблишмента внешней политики" в собственной стране. "Пока эти лунатики не привели нас к разрушению нации и третьей мировой войне", - сказал Трамп.По его словам, "несмотря на слабость, трусость и некомпетентность" нынешнего президента США Джо Байдена, еще есть путь дипломатического разрешения ситуации.США должны, по словам Трампа, ясно дать понять руководству РФ, что "у него есть два выбора - либо переговоры о мире прямо сейчас или его ждут значительные последствия". Как заявил экс-президент США, Америка должна задуматься от полного избавления от зависимости от РФ в сфере энергоносителей, "навсегда или очень надолго".Трамп добавил, что при демократической администрации США перестали уважать в мире.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша