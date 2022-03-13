США запретили продавать россиянам духи, рояли и алкоголь

17:15 13.03.2022 (обновлено: 20:18 13.03.2022)
США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши
США с 16 марта запретят поставлять в Россию алкоголь, косметику, снегоходы и рояли
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовало перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию.
В списке — около 570 наименований различной продукции. Среди них:
- —алкоголь (в частности, бурбон, текила, ром, виски и шампанское);
- —табачные изделия (в частности, сигары и табак);
- —косметика и парфюмерия;
- —женские сумки;
- —изделия из натурального меха;
- —одежда и обувь стоимостью более тысячи долларов;
- —кораллы, драгоценные камни и ювелирные изделия;
- —ковры и антиквариат.
Также ограничения коснутся электромобилей, мотоциклов и различных предметов искусства, включая концертные рояли.
Уточняется, что запрет вступит в силу 16 марта и будет действовать также в отношении Белоруссии. Причем гражданам обеих стран, которых внесли в санкционный список SDN американского Минфина, запретят приобретать вышеперечисленные товары независимо от того, где они находятся.
Специальная военная операция на Украине
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По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
Многие западные страны объявили масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора. Также введен запрет на поставки высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.