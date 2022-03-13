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США запретили продавать россиянам духи, рояли и алкоголь
США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши - РИА Новости, 13.03.2022
США запретили продавать россиянам духи, рояли и алкоголь
Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовало перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:15
2022-03-13T20:18
дмитрий песков
владимир путин
москва
белоруссия
россия
министерство финансов сша
госдума рф
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовало перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию.В списке — около 570 наименований различной продукции. Среди них:Также ограничения коснутся электромобилей, мотоциклов и различных предметов искусства, включая концертные рояли. Уточняется, что запрет вступит в силу 16 марта и будет действовать также в отношении Белоруссии. Причем гражданам обеих стран, которых внесли в санкционный список SDN американского Минфина, запретят приобретать вышеперечисленные товары независимо от того, где они находятся.Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление военные ДНР и ЛНР.Многие западные страны объявили масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора. Также введен запрет на поставки высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220313/kitay-1777938915.html
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дмитрий песков, владимир путин, москва, белоруссия, россия, министерство финансов сша, госдума рф
17:15 13.03.2022 (обновлено: 20:18 13.03.2022)
 
США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши

США с 16 марта запретят поставлять в Россию алкоголь, косметику, снегоходы и рояли

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовало перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию.
В списке — около 570 наименований различной продукции. Среди них:
  • алкоголь (в частности, бурбон, текила, ром, виски и шампанское);
  • табачные изделия (в частности, сигары и табак);
  • косметика и парфюмерия;
  • женские сумки;
  • изделия из натурального меха;
  • одежда и обувь стоимостью более тысячи долларов;
  • кораллы, драгоценные камни и ювелирные изделия;
  • ковры и антиквариат.
Также ограничения коснутся электромобилей, мотоциклов и различных предметов искусства, включая концертные рояли.
Уточняется, что запрет вступит в силу 16 марта и будет действовать также в отношении Белоруссии. Причем гражданам обеих стран, которых внесли в санкционный список SDN американского Минфина, запретят приобретать вышеперечисленные товары независимо от того, где они находятся.
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По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
Многие западные страны объявили масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора. Также введен запрет на поставки высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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