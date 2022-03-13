https://ria.ru/20220313/tovary-1777943550.html

США запретили продавать россиянам духи, рояли и алкоголь

США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши - РИА Новости, 13.03.2022

США запретили продавать россиянам духи, рояли и алкоголь

Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовало перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T17:15

2022-03-13T17:15

2022-03-13T20:18

дмитрий песков

владимир путин

москва

белоруссия

россия

министерство финансов сша

госдума рф

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовало перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию.В списке — около 570 наименований различной продукции. Среди них:Также ограничения коснутся электромобилей, мотоциклов и различных предметов искусства, включая концертные рояли. Уточняется, что запрет вступит в силу 16 марта и будет действовать также в отношении Белоруссии. Причем гражданам обеих стран, которых внесли в санкционный список SDN американского Минфина, запретят приобретать вышеперечисленные товары независимо от того, где они находятся.Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление военные ДНР и ЛНР.Многие западные страны объявили масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора. Также введен запрет на поставки высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220313/kitay-1777938915.html

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белоруссия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

дмитрий песков, владимир путин, москва, белоруссия, россия, министерство финансов сша, госдума рф