https://ria.ru/20220313/tochka-u-1777901794.html

Силы ПВО ДНР перехватили украинскую ракету "Точка-У"

Силы ПВО ДНР перехватили украинскую ракету "Точка-У" - РИА Новости, 13.03.2022

Силы ПВО ДНР перехватили украинскую ракету "Точка-У"

Силы ПВО перехватили очередную ракету ТРК "Точка-У" в ДНР, обломки сбитой ракеты упали в районе школы, сообщает штаб территориальной обороны. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T09:15

2022-03-13T09:15

2022-03-13T09:26

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Силы ПВО перехватили очередную ракету ТРК "Точка-У" в ДНР, обломки сбитой ракеты упали в районе школы, сообщает штаб территориальной обороны."Силы ПВО перехватили очередную ракету ТРК "Точка-У". Украинские боевики снова использовали ТРК "Точка-У" в направлении Шахтерска. Отмечается, что обломки сбитой ракеты упали в районе школы №1", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/udar-1777801310.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия