https://ria.ru/20220313/tes-1777942696.html
Войска ЛНР разминировали территорию ТЭС в городе Счастье
Войска ЛНР разминировали территорию ТЭС в городе Счастье - РИА Новости, 13.03.2022
Войска ЛНР разминировали территорию ТЭС в городе Счастье
Саперы Народной милиции ЛНР разминировали территорию Луганской теплоэлектростанции (ТЭС) в освобожденном силами республики городе Счастье, станция возобновила... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:06
2022-03-13T17:06
2022-03-13T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
счастье (город)
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905576_0:155:3175:1941_1920x0_80_0_0_d6af4a39ef4be8052fcf553a99c02325.jpg
ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Саперы Народной милиции ЛНР разминировали территорию Луганской теплоэлектростанции (ТЭС) в освобожденном силами республики городе Счастье, станция возобновила свою работу, заявил журналистам офицер инженерной службы Народной милиции ЛНР Николай Дьяченко."Работали в ТЭС в Счастье, где были позиции ВСУ, сейчас эти места уже наши – родные. Сейчас мы здесь произвели разминирование территории", - рассказал Дьяченко.Он уточнил, что при обследовании территории саперы обнаружили много минных ловушек, установленных украинскими силовиками. По его словам, сейчас станция возобновила свою работу.
https://ria.ru/20220313/vyzhivshie-1777944686.html
счастье (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775905576_318:0:3047:2047_1920x0_80_0_0_182757a1dc3eacb769cbf20f8fc251eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, счастье (город), лнр
17:06 13.03.2022 (обновлено: 17:29 13.03.2022)
Войска ЛНР разминировали территорию ТЭС в городе Счастье
Войска ЛНР заявили, что разминировали территорию ТЭС в освобожденном городе Счастье