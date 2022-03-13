https://ria.ru/20220313/tes-1777942696.html

Войска ЛНР разминировали территорию ТЭС в городе Счастье

Войска ЛНР разминировали территорию ТЭС в городе Счастье - РИА Новости, 13.03.2022

Войска ЛНР разминировали территорию ТЭС в городе Счастье

Саперы Народной милиции ЛНР разминировали территорию Луганской теплоэлектростанции (ТЭС) в освобожденном силами республики городе Счастье, станция возобновила... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T17:06

2022-03-13T17:06

2022-03-13T17:29

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Саперы Народной милиции ЛНР разминировали территорию Луганской теплоэлектростанции (ТЭС) в освобожденном силами республики городе Счастье, станция возобновила свою работу, заявил журналистам офицер инженерной службы Народной милиции ЛНР Николай Дьяченко."Работали в ТЭС в Счастье, где были позиции ВСУ, сейчас эти места уже наши – родные. Сейчас мы здесь произвели разминирование территории", - рассказал Дьяченко.Он уточнил, что при обследовании территории саперы обнаружили много минных ловушек, установленных украинскими силовиками. По его словам, сейчас станция возобновила свою работу.

https://ria.ru/20220313/vyzhivshie-1777944686.html

счастье (город)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, счастье (город), лнр