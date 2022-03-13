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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/tes-1777942696.html
Войска ЛНР разминировали территорию ТЭС в городе Счастье
Войска ЛНР разминировали территорию ТЭС в городе Счастье - РИА Новости, 13.03.2022
Войска ЛНР разминировали территорию ТЭС в городе Счастье
Саперы Народной милиции ЛНР разминировали территорию Луганской теплоэлектростанции (ТЭС) в освобожденном силами республики городе Счастье, станция возобновила... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:06
2022-03-13T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
счастье (город)
лнр
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Саперы Народной милиции ЛНР разминировали территорию Луганской теплоэлектростанции (ТЭС) в освобожденном силами республики городе Счастье, станция возобновила свою работу, заявил журналистам офицер инженерной службы Народной милиции ЛНР Николай Дьяченко."Работали в ТЭС в Счастье, где были позиции ВСУ, сейчас эти места уже наши – родные. Сейчас мы здесь произвели разминирование территории", - рассказал Дьяченко.Он уточнил, что при обследовании территории саперы обнаружили много минных ловушек, установленных украинскими силовиками. По его словам, сейчас станция возобновила свою работу.
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в мире, счастье (город), лнр
17:06 13.03.2022 (обновлено: 17:29 13.03.2022)
 
Войска ЛНР разминировали территорию ТЭС в городе Счастье

Войска ЛНР заявили, что разминировали территорию ТЭС в освобожденном городе Счастье

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина везет велосипед во дворе жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике
Женщина везет велосипед во дворе жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина везет велосипед во дворе жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Саперы Народной милиции ЛНР разминировали территорию Луганской теплоэлектростанции (ТЭС) в освобожденном силами республики городе Счастье, станция возобновила свою работу, заявил журналистам офицер инженерной службы Народной милиции ЛНР Николай Дьяченко.
"Работали в ТЭС в Счастье, где были позиции ВСУ, сейчас эти места уже наши – родные. Сейчас мы здесь произвели разминирование территории", - рассказал Дьяченко.
Он уточнил, что при обследовании территории саперы обнаружили много минных ловушек, установленных украинскими силовиками. По его словам, сейчас станция возобновила свою работу.
На месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 17:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСчастье (город)ЛНР
 
 
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