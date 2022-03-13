https://ria.ru/20220313/teplotrassa-1777902998.html
ВСУ повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой в ДНР
ВСУ повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 13.03.2022
ВСУ повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой в ДНР
В населенном пункте Ясиноватая в ДНР в результате обстрела украинскими войсками перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2,7 тысячи абонентов,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:32
2022-03-13T09:32
2022-03-13T09:51
обострение ситуации в днр и лнр
днр
в мире
ясиноватая
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. В населенном пункте Ясиноватая в ДНР в результате обстрела украинскими войсками перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2,7 тысячи абонентов, сообщает штаб территориальной обороны республики."В результате обстрела ВФУ повреждены многоквартирные и частные дома по улицам Молодёжная, Б. Хмельницкого, Машиностроителей. Перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2 700 абонентов", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днр, в мире, ясиноватая, вооруженные силы украины, украина
09:32 13.03.2022 (обновлено: 09:51 13.03.2022)
ВСУ повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой в ДНР
ДНР: украинские войска повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой