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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/teplotrassa-1777902998.html
ВСУ повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой в ДНР
ВСУ повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 13.03.2022
ВСУ повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой в ДНР
В населенном пункте Ясиноватая в ДНР в результате обстрела украинскими войсками перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2,7 тысячи абонентов,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:32
2022-03-13T09:51
обострение ситуации в днр и лнр
днр
в мире
ясиноватая
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. В населенном пункте Ясиноватая в ДНР в результате обстрела украинскими войсками перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2,7 тысячи абонентов, сообщает штаб территориальной обороны республики."В результате обстрела ВФУ повреждены многоквартирные и частные дома по улицам Молодёжная, Б. Хмельницкого, Машиностроителей. Перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2 700 абонентов", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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днр, в мире, ясиноватая, вооруженные силы украины, украина
09:32 13.03.2022 (обновлено: 09:51 13.03.2022)
 
ВСУ повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой в ДНР

ДНР: украинские войска повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. В населенном пункте Ясиноватая в ДНР в результате обстрела украинскими войсками перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2,7 тысячи абонентов, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"В результате обстрела ВФУ повреждены многоквартирные и частные дома по улицам Молодёжная, Б. Хмельницкого, Машиностроителей. Перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2 700 абонентов", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Вчера, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДНРВ миреЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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