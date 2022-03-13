https://ria.ru/20220313/teplotrassa-1777902998.html

ВСУ повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой в ДНР

ВСУ повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 13.03.2022

ВСУ повредили теплотрассу во время обстрела Ясиноватой в ДНР

В населенном пункте Ясиноватая в ДНР в результате обстрела украинскими войсками перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2,7 тысячи абонентов,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T09:32

2022-03-13T09:32

2022-03-13T09:51

обострение ситуации в днр и лнр

днр

в мире

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вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. В населенном пункте Ясиноватая в ДНР в результате обстрела украинскими войсками перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2,7 тысячи абонентов, сообщает штаб территориальной обороны республики."В результате обстрела ВФУ повреждены многоквартирные и частные дома по улицам Молодёжная, Б. Хмельницкого, Машиностроителей. Перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2 700 абонентов", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

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ясиноватая

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

днр, в мире, ясиноватая, вооруженные силы украины, украина