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Невеста Ассанжа назвала дату свадьбы с основателем WikiLeaks

Невеста Ассанжа назвала дату свадьбы с основателем WikiLeaks - РИА Новости, 13.03.2022

Невеста Ассанжа назвала дату свадьбы с основателем WikiLeaks

Стелла Морис заявила, что ее свадьба с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, находящимся в британской тюрьме Белмарш, запланирована на 23 марта. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T01:58

2022-03-13T01:58

2022-03-13T02:15

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ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости. Стелла Морис заявила, что ее свадьба с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, находящимся в британской тюрьме Белмарш, запланирована на 23 марта.Морис в конце ноября сообщила, что они с Ассанжем официально подали заявление о заключении брака. Ранее пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Великобритании подтвердили РИА Новости, что одобрили просьбу Ассанжа и Моррис заключить брак в тюрьме.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20220127/assanzh-1769760709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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