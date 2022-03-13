01:58 13.03.2022 (обновлено: 02:15 13.03.2022)
Невеста Ассанжа назвала дату свадьбы с основателем WikiLeaks
Невеста Ассанжа Моррис заявила, что ее свадьба с основателем WikiLeaks состоится 23 марта
© AFP 2022 / NIKLAS HALLE'NНевеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Моррис
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Моррис
ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости. Стелла Морис заявила, что ее свадьба с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, находящимся в британской тюрьме Белмарш, запланирована на 23 марта.
"Новость о свадьбе: Белмарш запланировал нашу свадьбу!! Среда, 23 марта, 13.00 (16.00 мск - прим.ред.), - написала в Twitter невеста Ассанжа и мать его двоих детей.
Морис в конце ноября сообщила, что они с Ассанжем официально подали заявление о заключении брака. Ранее пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Великобритании подтвердили РИА Новости, что одобрили просьбу Ассанжа и Моррис заключить брак в тюрьме.
Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.