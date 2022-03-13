Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/ssora-1777935497.html
Handelsblatt: Европа стоит на грани большой ссоры из-за украинского кризиса
Handelsblatt: Европа стоит на грани большой ссоры из-за украинского кризиса - РИА Новости, 13.03.2022
Handelsblatt: Европа стоит на грани большой ссоры из-за украинского кризиса
На прошедшем на днях саммите ЕС в Версале его участники не смогли найти общий язык в вопросе финансирования оборонительных проектов, пишет Handelsblatt. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T15:59
2022-03-13T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
франция
германия
нидерланды
украина
россия
марк рютте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755668248_0:0:3344:1881_1920x0_80_0_0_16ca919532e604ae35a21eb2952ae355.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На прошедшем на днях саммите ЕС в Версале его участники не смогли найти общий язык в вопросе финансирования оборонительных проектов, пишет Handelsblatt.Встреча прошла на фоне украинского кризиса, и среди рассмотренных вопросов были санкции против России, присоединение Киева к организации и оборона. По итогам мероприятия было опубликовано коммюнике, в котором стороны согласовали "значительное повышение" военных расходов с целью "более эффективной защиты граждан".Однако вопрос финансирования остался открытым из-за того, что участники не смогли договориться из-за серьезных разногласий между собой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы оборонные расходы покрывались за счет общего долга ЕС. Против этого выступили премьер Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц."Подобные виды расходов должны в первую очередь осуществляться из национальных бюджетов", — цитирует газета главу нидерландского правительства.Издание также отметило, что у ЕС нет единой армии и оборонной отрасли, а именно совместный ВПК мог бы снизить расходы.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей от продолжающихся восемь лет издевательств и геноцида со стороны киевских властей.В Минобороны подчеркнули, что гражданскому населению ничего не угрожает, так как российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При поддержке России наступают войска ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.Западные страны в ответ на начало операции ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти меры серьезными, однако подчеркнул, что Россия к ним заблаговременно готовилась. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные санкции, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777872136.html
https://ria.ru/20220312/gaz-1777853240.html
франция
германия
нидерланды
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755668248_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_3fca26f74c8304b76d19979140a6c902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, германия, нидерланды, украина, россия, марк рютте, эммануэль макрон, евросоюз
15:59 13.03.2022 (обновлено: 16:31 13.03.2022)
 
Handelsblatt: Европа стоит на грани большой ссоры из-за украинского кризиса

Handelsblatt: Европа стоит на грани большого раскола из-за украинского кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран — участниц саммита ЕС
Флаги стран — участниц саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги стран — участниц саммита ЕС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На прошедшем на днях саммите ЕС в Версале его участники не смогли найти общий язык в вопросе финансирования оборонительных проектов, пишет Handelsblatt.
Встреча прошла на фоне украинского кризиса, и среди рассмотренных вопросов были санкции против России, присоединение Киева к организации и оборона. По итогам мероприятия было опубликовано коммюнике, в котором стороны согласовали "значительное повышение" военных расходов с целью "более эффективной защиты граждан".
Однако вопрос финансирования остался открытым из-за того, что участники не смогли договориться из-за серьезных разногласий между собой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы оборонные расходы покрывались за счет общего долга ЕС. Против этого выступили премьер Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц.
"Подобные виды расходов должны в первую очередь осуществляться из национальных бюджетов", — цитирует газета главу нидерландского правительства.
Саммит ЕС - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 21:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Spiegel: антироссийские санкции раскалывают Европу
Издание также отметило, что у ЕС нет единой армии и оборонной отрасли, а именно совместный ВПК мог бы снизить расходы.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей от продолжающихся восемь лет издевательств и геноцида со стороны киевских властей.
В Минобороны подчеркнули, что гражданскому населению ничего не угрожает, так как российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При поддержке России наступают войска ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.
Западные страны в ответ на начало операции ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти меры серьезными, однако подчеркнул, что Россия к ним заблаговременно готовилась. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные санкции, соответствующие интересам России.
Газопровод Северный поток-1 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 17:47
В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреФранцияГерманияНидерландыУкраинаРоссияМарк РюттеЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала