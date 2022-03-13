https://ria.ru/20220313/ssora-1777935497.html

Handelsblatt: Европа стоит на грани большой ссоры из-за украинского кризиса

Handelsblatt: Европа стоит на грани большой ссоры из-за украинского кризиса - РИА Новости, 13.03.2022

Handelsblatt: Европа стоит на грани большой ссоры из-за украинского кризиса

На прошедшем на днях саммите ЕС в Версале его участники не смогли найти общий язык в вопросе финансирования оборонительных проектов, пишет Handelsblatt. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T15:59

2022-03-13T15:59

2022-03-13T16:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

франция

германия

нидерланды

украина

россия

марк рютте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755668248_0:0:3344:1881_1920x0_80_0_0_16ca919532e604ae35a21eb2952ae355.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На прошедшем на днях саммите ЕС в Версале его участники не смогли найти общий язык в вопросе финансирования оборонительных проектов, пишет Handelsblatt.Встреча прошла на фоне украинского кризиса, и среди рассмотренных вопросов были санкции против России, присоединение Киева к организации и оборона. По итогам мероприятия было опубликовано коммюнике, в котором стороны согласовали "значительное повышение" военных расходов с целью "более эффективной защиты граждан".Однако вопрос финансирования остался открытым из-за того, что участники не смогли договориться из-за серьезных разногласий между собой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы оборонные расходы покрывались за счет общего долга ЕС. Против этого выступили премьер Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц."Подобные виды расходов должны в первую очередь осуществляться из национальных бюджетов", — цитирует газета главу нидерландского правительства.Издание также отметило, что у ЕС нет единой армии и оборонной отрасли, а именно совместный ВПК мог бы снизить расходы.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей от продолжающихся восемь лет издевательств и геноцида со стороны киевских властей.В Минобороны подчеркнули, что гражданскому населению ничего не угрожает, так как российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При поддержке России наступают войска ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.Западные страны в ответ на начало операции ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти меры серьезными, однако подчеркнул, что Россия к ним заблаговременно готовилась. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные санкции, соответствующие интересам России.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777872136.html

https://ria.ru/20220312/gaz-1777853240.html

франция

германия

нидерланды

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, франция, германия, нидерланды, украина, россия, марк рютте, эммануэль макрон, евросоюз