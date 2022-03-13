15:59 13.03.2022 (обновлено: 16:31 13.03.2022)
Handelsblatt: Европа стоит на грани большой ссоры из-за украинского кризиса
Handelsblatt: Европа стоит на грани большого раскола из-за украинского кризиса
Флаги стран — участниц саммита ЕС
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На прошедшем на днях саммите ЕС в Версале его участники не смогли найти общий язык в вопросе финансирования оборонительных проектов, пишет Handelsblatt.
Встреча прошла на фоне украинского кризиса, и среди рассмотренных вопросов были санкции против России, присоединение Киева к организации и оборона. По итогам мероприятия было опубликовано коммюнике, в котором стороны согласовали "значительное повышение" военных расходов с целью "более эффективной защиты граждан".
Однако вопрос финансирования остался открытым из-за того, что участники не смогли договориться из-за серьезных разногласий между собой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы оборонные расходы покрывались за счет общего долга ЕС. Против этого выступили премьер Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц.
"Подобные виды расходов должны в первую очередь осуществляться из национальных бюджетов", — цитирует газета главу нидерландского правительства.
Издание также отметило, что у ЕС нет единой армии и оборонной отрасли, а именно совместный ВПК мог бы снизить расходы.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей от продолжающихся восемь лет издевательств и геноцида со стороны киевских властей.
Западные страны в ответ на начало операции ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти меры серьезными, однако подчеркнул, что Россия к ним заблаговременно готовилась. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные санкции, соответствующие интересам России.