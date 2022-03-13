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Пентагон не видит признаков "неизбежной" химической атаки на Украине

Пентагон не видит признаков "неизбежной" химической атаки на Украине - РИА Новости, 13.03.2022

Пентагон не видит признаков "неизбежной" химической атаки на Украине

США не видят признаков "неминуемой" угрозы химической или биологической атаки на Украине, но внимательно за этим следят, заявил официальный представитель... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T16:19

2022-03-13T16:19

2022-03-13T16:53

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США не видят признаков "неминуемой" угрозы химической или биологической атаки на Украине, но внимательно за этим следят, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Американские власти ранее говорили, что Россия якобы может применить отравляющие вещества в рамках операции под "чужим флагом", но не привели никаких доказательств."Мы не вдаемся здесь в разведывательные оценки. Мы продолжаем очень, очень пристально за этим следить. Это характерно для русских обвинять вас в том, что они сами планируют сделать. Опять же, мы не видели ничего, что бы указывало на неминуемость сейчас химической или биологической атаки", - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. По словам Конашенкова, ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. Как отметил Конашенков, по словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке.

https://ria.ru/20220313/kitay-1777938915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина