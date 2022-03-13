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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/ssha-1777937207.html
Белый дом не будет отправлять американских военных на Украину
Белый дом не будет отправлять американских военных на Украину - РИА Новости, 13.03.2022
Белый дом не будет отправлять американских военных на Украину
Американские военнослужащие не задействованы в боевых операциях на территории Украины и не будут отправлены в эту страну, заяви помощник президента США по... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:10
2022-03-13T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американские военнослужащие не задействованы в боевых операциях на территории Украины и не будут отправлены в эту страну, заяви помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях на Украине. Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN.Таким образом представитель Белого дома прокомментировал сообщения об ударе по украинской тренировочной базе близ Львова.
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в мире, сша, украина, нато, ситуация в днр и лнр
16:10 13.03.2022 (обновлено: 16:31 13.03.2022)
 
Белый дом не будет отправлять американских военных на Украину

В Белом доме заявили, что войска США не участвуют и не будут участвовать в боях на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американские военнослужащие не задействованы в боевых операциях на территории Украины и не будут отправлены в эту страну, заяви помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях на Украине. Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN.
Таким образом представитель Белого дома прокомментировал сообщения об ударе по украинской тренировочной базе близ Львова.
Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 13:12
В США призвали Зеленского согласиться на нейтральный статус Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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