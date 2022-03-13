https://ria.ru/20220313/ssha-1777937207.html

Белый дом не будет отправлять американских военных на Украину

Белый дом не будет отправлять американских военных на Украину - РИА Новости, 13.03.2022

Белый дом не будет отправлять американских военных на Украину

Американские военнослужащие не задействованы в боевых операциях на территории Украины и не будут отправлены в эту страну, заяви помощник президента США по... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T16:10

2022-03-13T16:10

2022-03-13T16:31

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американские военнослужащие не задействованы в боевых операциях на территории Украины и не будут отправлены в эту страну, заяви помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях на Украине. Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN.Таким образом представитель Белого дома прокомментировал сообщения об ударе по украинской тренировочной базе близ Львова.

https://ria.ru/20220310/neytralitet-1777452482.html

сша

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, нато, ситуация в днр и лнр