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Белый дом не будет отправлять американских военных на Украину
Белый дом не будет отправлять американских военных на Украину - РИА Новости, 13.03.2022
Белый дом не будет отправлять американских военных на Украину
Американские военнослужащие не задействованы в боевых операциях на территории Украины и не будут отправлены в эту страну, заяви помощник президента США по... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:10
2022-03-13T16:10
2022-03-13T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американские военнослужащие не задействованы в боевых операциях на территории Украины и не будут отправлены в эту страну, заяви помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях на Украине. Их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN.Таким образом представитель Белого дома прокомментировал сообщения об ударе по украинской тренировочной базе близ Львова.
https://ria.ru/20220310/neytralitet-1777452482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, нато, ситуация в днр и лнр
16:10 13.03.2022 (обновлено: 16:31 13.03.2022)
Белый дом не будет отправлять американских военных на Украину
В Белом доме заявили, что войска США не участвуют и не будут участвовать в боях на Украине