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Аморальный лидер: в США осудили крестовый поход Байдена против России
Аморальный лидер: в США осудили крестовый поход Байдена против России - РИА Новости, 13.03.2022
Аморальный лидер: в США осудили крестовый поход Байдена против России
Соединенные Штаты Америки взяли на себя функции морального лидера в крестовом походе против России, однако забыли о собственной роли в жестокой войне в Йемене,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T10:38
2022-03-13T15:00
в мире
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки взяли на себя функции морального лидера в крестовом походе против России, однако забыли о собственной роли в жестокой войне в Йемене, уже приведшей к гуманитарной катастрофе, пишет журнал The American Conservative.По мнению автора статьи Дуга Бэндоу, причиной такого решения остается прибыль от нефти."Наша русофобия сейчас настолько сурова, что даже паралимпийцев исключили из соревнований просто потому, что они русские. Но администрация Байдена также ведет международную кампанию по поддержке Саудовской Аравии и ОАЭ, пока эти две страны продолжают свое жесткое семилетнее наступление на Йемен. Вашингтон и здесь пошел в моральный крестовый поход, осудив повстанцев-хуситов за то, что они осмеливаются отвечать на атаки привилегированных монархий Персидского залива. В целом мировые правительства и население молчат по этому поводу, ведь они получают прибыль от связи с богатыми нефтью Эр-Риядом и Абу-Даби", — заявил Бэндоу.Ссылаясь на информацию портала Yemen Data Project, обозреватель заявил о 139 погибших и 287 раненых мирных жителях после бомбардировок саудовской коалиции в январе. По его словам, в первый месяц 2022 года авиаудары коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли больше вреда мирным жителям, чем за последние два года. При этом, как подчеркнул Бэндоу, сразу несколько учреждений ООН заявили о тяжелейших последствиях конфликта в Йемене: 21 миллиону человек, включая почти 11 миллионов детей, требуется гуманитарная помощь, пять миллионов находятся в шаге от голода и сопутствующих ему заболеваний, а десять миллионов уже пересекли эту черту."Президенту Байдену должно быть стыдно за свое поведение. Когда он был кандидатом в президенты, то критиковал саудитов и обещал сделать права человека и демократию центром своей внешней политики. Но его покорность интересам Саудовской Аравии и ОАЭ показывает, что такой подход, по сути, очень похож на трамповский, только более лицемерный", — считает Бэндоу, подчеркивая, что если бы одной из сторон йеменского конфликта были Россия либо Китай, то Вашингтон отреагировал бы однозначным осуждением и санкциями. По его мнению, единственный ключ к решению проблемы — прекращение почти семилетних поставок американского оружия в ОАЭ, однако администрация Байдена не готова отказаться от прибыли."Если США хотят играть роль морального лидера в осуждении России, они должны перестать поддерживать более ужасные преступления Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене. Лицемерие может быть неизбежным в любой внешней политике, но пособничества массовым убийствам быть не должно", — резюмировал автор.С начала января хуситы после долгого перерыва вновь начали обстреливать ОАЭ в ответ на возобновление участия эмиратских военных в операциях против хуситов в Йемене. Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014-го. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.В феврале США прислали в Эмираты эскадрилью истребителей F-22 для защиты от атак беспилотников, которые запускают йеменские повстанцы, а также направили истребители и ракетный эсминец в регион Персидского залива для поддержки ОАЭ.
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в мире, цены на нефть, россия, сша, оон, f-22
10:38 13.03.2022 (обновлено: 15:00 13.03.2022)
 
Аморальный лидер: в США осудили крестовый поход Байдена против России

TAC: Байден осудил Россию за операцию на Украине, но помогает массовым убийствам в Йемене

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки взяли на себя функции морального лидера в крестовом походе против России, однако забыли о собственной роли в жестокой войне в Йемене, уже приведшей к гуманитарной катастрофе, пишет журнал The American Conservative.
По мнению автора статьи Дуга Бэндоу, причиной такого решения остается прибыль от нефти.
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"Наша русофобия сейчас настолько сурова, что даже паралимпийцев исключили из соревнований просто потому, что они русские. Но администрация Байдена также ведет международную кампанию по поддержке Саудовской Аравии и ОАЭ, пока эти две страны продолжают свое жесткое семилетнее наступление на Йемен. Вашингтон и здесь пошел в моральный крестовый поход, осудив повстанцев-хуситов за то, что они осмеливаются отвечать на атаки привилегированных монархий Персидского залива. В целом мировые правительства и население молчат по этому поводу, ведь они получают прибыль от связи с богатыми нефтью Эр-Риядом и Абу-Даби", — заявил Бэндоу.
Ссылаясь на информацию портала Yemen Data Project, обозреватель заявил о 139 погибших и 287 раненых мирных жителях после бомбардировок саудовской коалиции в январе. По его словам, в первый месяц 2022 года авиаудары коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли больше вреда мирным жителям, чем за последние два года. При этом, как подчеркнул Бэндоу, сразу несколько учреждений ООН заявили о тяжелейших последствиях конфликта в Йемене: 21 миллиону человек, включая почти 11 миллионов детей, требуется гуманитарная помощь, пять миллионов находятся в шаге от голода и сопутствующих ему заболеваний, а десять миллионов уже пересекли эту черту.
"Президенту Байдену должно быть стыдно за свое поведение. Когда он был кандидатом в президенты, то критиковал саудитов и обещал сделать права человека и демократию центром своей внешней политики. Но его покорность интересам Саудовской Аравии и ОАЭ показывает, что такой подход, по сути, очень похож на трамповский, только более лицемерный", — считает Бэндоу, подчеркивая, что если бы одной из сторон йеменского конфликта были Россия либо Китай, то Вашингтон отреагировал бы однозначным осуждением и санкциями. По его мнению, единственный ключ к решению проблемы — прекращение почти семилетних поставок американского оружия в ОАЭ, однако администрация Байдена не готова отказаться от прибыли.
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"Если США хотят играть роль морального лидера в осуждении России, они должны перестать поддерживать более ужасные преступления Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене. Лицемерие может быть неизбежным в любой внешней политике, но пособничества массовым убийствам быть не должно", — резюмировал автор.
С начала января хуситы после долгого перерыва вновь начали обстреливать ОАЭ в ответ на возобновление участия эмиратских военных в операциях против хуситов в Йемене. Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014-го. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
В феврале США прислали в Эмираты эскадрилью истребителей F-22 для защиты от атак беспилотников, которые запускают йеменские повстанцы, а также направили истребители и ракетный эсминец в регион Персидского залива для поддержки ОАЭ.
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В миреЦены на нефтьРоссияСШАООНF-22
 
 
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