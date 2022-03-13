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В Китае предупредили США из-за ситуации на Украине
В Китае предупредили США из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 13.03.2022
В Китае предупредили США из-за ситуации на Украине
Политика США в отношении Украины является отражением преследуемых ими "эгоистичных геополитических целей", при этом Вашингтон должен помнить, что "играющий с... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T03:38
2022-03-13T03:48
в мире
россия
украина
сша
генри киссинджер
владимир путин
нато
госдума рф
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Политика США в отношении Украины является отражением преследуемых ими "эгоистичных геополитических целей", при этом Вашингтон должен помнить, что "играющий с огнем обязательно обожжется", такое мнение в своей статье в газете Global Times выразил китайский обозреватель Синь Пин.Как отмечает автор, в 2014 году бывший госсекретарь США Генри Киссинджер писал, что Украина должна стать мостом между Востоком и Западом, а не "форпостом противостоящих друг другу сторон". А "архитектор американской стратегии сдерживания СССР" Джордж Кеннан, в свою очередь, еще в 1998 году выражал свое недовольство расширением НАТО, назвав это "началом новой холодной войны" и предсказав, что Россия "со временем будут реагировать на это все более негативно"."Возглавляемая США НАТО проигнорировала эту рекомендацию, продолжив продвижение на восток в сторону России. Таким образом была подготовлена почва для украинского кризиса, готового взорваться в любой момент", - указывает Пин.При этом Москва недвусмысленно предложила США и НАТО остановить дальнейшую экспансию и размещение наступательных вооружений в соседних с ней странах, однако Вашингтон проигнорировал эти серьезные озабоченности, напоминает он.Как отмечает обозреватель, на всем протяжении текущего кризиса Украина является инструментом США по сдерживанию России, при этом она не должна рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и НАТО искренне предоставят ей серьезные гарантии безопасности."Этот кризис является отражением менталитета холодной войны и той антагонистической игры, которую ведут США, преследуя свои эгоистичные геополитические цели. Америка должна понять, что играющий с огнем обязательно обожжется", - заключает автор.Президент Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220312/zelenskiy-1777848372.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/borrel-1777629183.html
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в мире, россия, украина, сша, генри киссинджер, владимир путин, нато, госдума рф
03:38 13.03.2022 (обновлено: 03:48 13.03.2022)
 
В Китае предупредили США из-за ситуации на Украине

Global Times: преследующие свои эгоистичные цели США рано или поздно могут "обжечься"

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Американский флаг
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Политика США в отношении Украины является отражением преследуемых ими "эгоистичных геополитических целей", при этом Вашингтон должен помнить, что "играющий с огнем обязательно обожжется", такое мнение в своей статье в газете Global Times выразил китайский обозреватель Синь Пин.
Как отмечает автор, в 2014 году бывший госсекретарь США Генри Киссинджер писал, что Украина должна стать мостом между Востоком и Западом, а не "форпостом противостоящих друг другу сторон". А "архитектор американской стратегии сдерживания СССР" Джордж Кеннан, в свою очередь, еще в 1998 году выражал свое недовольство расширением НАТО, назвав это "началом новой холодной войны" и предсказав, что Россия "со временем будут реагировать на это все более негативно".
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"Возглавляемая США НАТО проигнорировала эту рекомендацию, продолжив продвижение на восток в сторону России. Таким образом была подготовлена почва для украинского кризиса, готового взорваться в любой момент", - указывает Пин.
При этом Москва недвусмысленно предложила США и НАТО остановить дальнейшую экспансию и размещение наступательных вооружений в соседних с ней странах, однако Вашингтон проигнорировал эти серьезные озабоченности, напоминает он.
Как отмечает обозреватель, на всем протяжении текущего кризиса Украина является инструментом США по сдерживанию России, при этом она не должна рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и НАТО искренне предоставят ей серьезные гарантии безопасности.
"Этот кризис является отражением менталитета холодной войны и той антагонистической игры, которую ведут США, преследуя свои эгоистичные геополитические цели. Америка должна понять, что играющий с огнем обязательно обожжется", - заключает автор.
Президент Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреРоссияУкраинаСШАГенри КиссинджерВладимир ПутинНАТОГосдума РФ
 
 
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