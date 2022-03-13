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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777949395.html
Кадыров заявил, что подразделения военных из Чечни находятся рядом с Киевом
Кадыров заявил, что подразделения военных из Чечни находятся рядом с Киевом - РИА Новости, 13.03.2022
Кадыров заявил, что подразделения военных из Чечни находятся рядом с Киевом
Подразделения силовиков из Чечни находятся "в непосредственной близости" от столицы Украины, написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:27
2022-03-13T19:56
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
украина
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
чеченская республика (чечня)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Подразделения силовиков из Чечни находятся "в непосредственной близости" от столицы Украины, написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины... Приказ все ещё в силе - действовать до полного уничтожения нациков", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/kadyrov-1777827620.html
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рамзан кадыров, украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр, чеченская республика (чечня), донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф
18:27 13.03.2022 (обновлено: 19:56 13.03.2022)
 
Кадыров заявил, что подразделения военных из Чечни находятся рядом с Киевом

Кадыров: подразделения чеченских военных находятся в непосредственной близости от Киева

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Подразделения силовиков из Чечни находятся "в непосредственной близости" от столицы Украины, написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины... Приказ все ещё в силе - действовать до полного уничтожения нациков", - написал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Республики Донбасса нуждаются в поддержке России, заявил Кадыров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровУкраинаВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЧеченская республика (Чечня)Донецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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