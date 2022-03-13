https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777949395.html

Кадыров заявил, что подразделения военных из Чечни находятся рядом с Киевом

Кадыров заявил, что подразделения военных из Чечни находятся рядом с Киевом - РИА Новости, 13.03.2022

Кадыров заявил, что подразделения военных из Чечни находятся рядом с Киевом

Подразделения силовиков из Чечни находятся "в непосредственной близости" от столицы Украины, написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T18:27

2022-03-13T18:27

2022-03-13T19:56

обострение ситуации в днр и лнр

рамзан кадыров

украина

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ситуация в днр и лнр

чеченская республика (чечня)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Подразделения силовиков из Чечни находятся "в непосредственной близости" от столицы Украины, написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины... Приказ все ещё в силе - действовать до полного уничтожения нациков", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/kadyrov-1777827620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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