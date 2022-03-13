https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777905382.html

ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта на Украине

ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта на Украине - РИА Новости, 13.03.2022

ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта на Украине

Подразделения российских Вооруженных сил развивают наступление и за сутки продвинулись до 14 километров, установили контроль над южными районами четырех... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T10:05

2022-03-13T10:05

2022-03-13T11:35

обострение ситуации в днр и лнр

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

северодонецк

луганская народная республика

попасная

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Подразделения российских Вооруженных сил развивают наступление и за сутки продвинулись до 14 километров, установили контроль над южными районами четырех населенных пунктов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское", — заявил он.По данным ведомства, в Никольском на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря бойцы батальона "Айдар" удерживали в заложниках около трехсот монахов и мирных жителей. В боях они не пострадали.Группировка войск ЛНР, как уточнил Конашенков, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная. В Северодонецке подразделения Луганской Народной Республики блокировали восточную и южную части города.Минобороны также обновило данные по количеству уничтоженных украинских военных объектов: их число выросло до 3687. Среди них 99 самолетов, 128 беспилотников, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220313/krasnopol-1777901172.html

россия

северодонецк

луганская народная республика

попасная

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), северодонецк, луганская народная республика, попасная