Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777905382.html
ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта на Украине
ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта на Украине - РИА Новости, 13.03.2022
ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта на Украине
Подразделения российских Вооруженных сил развивают наступление и за сутки продвинулись до 14 километров, установили контроль над южными районами четырех... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T10:05
2022-03-13T11:35
обострение ситуации в днр и лнр
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
северодонецк
луганская народная республика
попасная
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342081_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_ca8ee5c9c6f62822fa52a2a68e34afd9.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Подразделения российских Вооруженных сил развивают наступление и за сутки продвинулись до 14 километров, установили контроль над южными районами четырех населенных пунктов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское", — заявил он.По данным ведомства, в Никольском на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря бойцы батальона "Айдар" удерживали в заложниках около трехсот монахов и мирных жителей. В боях они не пострадали.Группировка войск ЛНР, как уточнил Конашенков, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная. В Северодонецке подразделения Луганской Народной Республики блокировали восточную и южную части города.Минобороны также обновило данные по количеству уничтоженных украинских военных объектов: их число выросло до 3687. Среди них 99 самолетов, 128 беспилотников, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220313/krasnopol-1777901172.html
россия
северодонецк
луганская народная республика
попасная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775342081_269:0:2626:1768_1920x0_80_0_0_3ddb39f53119deaa8e1ff07b7f041f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), северодонецк, луганская народная республика, попасная
10:05 13.03.2022 (обновлено: 11:35 13.03.2022)
 
ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта на Украине

Минобороны: ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта на Украине

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в колонне военной техники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Подразделения российских Вооруженных сил развивают наступление и за сутки продвинулись до 14 километров, установили контроль над южными районами четырех населенных пунктов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения российских Вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское", — заявил он.
По данным ведомства, в Никольском на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря бойцы батальона "Айдар" удерживали в заложниках около трехсот монахов и мирных жителей. В боях они не пострадали.
Группировка войск ЛНР, как уточнил Конашенков, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная.
В Северодонецке подразделения Луганской Народной Республики блокировали восточную и южную части города.
Управляемый снаряд Краснополь - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
09:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ снарядом "Краснополь"
Минобороны также обновило данные по количеству уничтоженных украинских военных объектов: их число выросло до 3687. Среди них 99 самолетов, 128 беспилотников, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаПопасная
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала