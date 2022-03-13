https://ria.ru/20220313/smartfon-1777709655.html
Дешевле не бывает: семь недорогих смартфонов в 2022-м
Дешевле не бывает: семь недорогих смартфонов в 2022-м - РИА Новости, 13.03.2022
Дешевле не бывает: семь недорогих смартфонов в 2022-м
Нестабильность национальной валюты ударила по рынку электроники и, конечно, сказалась на стоимости смартфонов. Некоторые компании и вовсе решили приостановить... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T08:00
2022-03-13T08:00
2022-03-13T08:00
наука
технологии
huawei technologies
samsung
qualcomm
google android
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Нестабильность национальной валюты ударила по рынку электроники и, конечно, сказалась на стоимости смартфонов. Некоторые компании и вовсе решили приостановить продажи в России, переждав турбулентность. Те же, кто продолжают работать, переписывают ценники, часто по несколько раз в неделю. Впрочем, не все стремятся спекулировать и предлагают доступные модели.Xiaomi Redmi 10Цена: от 23 000 рублейКоррекция затронула не только премиальный, но и бюджетный сегмент — не столь драматично, но заметно. Недавний Redmi 10 на старте продаж можно было приобрести за 15 тысяч рублей (версия 4/64 Гб). Сейчас минимум на восемь тысяч дороже. Один из самых доступных Xiaomi предлагает IPS-дисплей с высокой герцовкой, шуструю платформу MediaTek Helio G88 и набор из четырех камер, включая основную на 50 Мп и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную. Неплохая автономность — благодаря батарейке на 5000 мАч и быстрой 18-ваттной зарядке. Даже дизайн симпатичный и современный, что среди бюджетников редкость. Объективных недостатков немного: например, подлагивания интерфейса на ранних версиях прошивки.realme 8iЦена: от 21 500 рублейДругой китайский бренд старается удержать ценники, насколько это вообще возможно в сложившейся ситуации. Так, популярный realme 8i подорожал буквально на пару тысяч (прибавка зависит от магазина). Вполне современный, симпатичный, с уникальным для класса 120-герцовым IPS-экраном диагональю 6,59 дюйма. Платформа MediaTek Helio G96 неплохо себя проявляет в повседневных задачах и играх, а оперативную память можно расширить с накопителем. Три камеры: основной 50-мегапиксельный сенсор и два вспомогательных по два мегапикселя каждый. Отсутствие "ширика", конечно, расстраивает, но бюджетные гаджеты редко могут похвастаться качественными сверхширокоугольными снимками. Широкий набор коммуникаций, есть и NFC. Батарейка на 5000 мАч и 18-ваттная быстрая зарядка позволяют трубке жить долго, при экономии получится растянуть на полтора-два дня. Многим понравится и лаконичная оболочка realmeUI, в которой нет рекламы.Samsung Galaxy A12Цена: от 15 000 рублейЦенники бюджетного бестселлера южнокорейской компании трясет сильнее — Samsung из-за волатильности рубля приостановил поставки в Россию. Базовую версию Galaxy A12 3/32 Гб предлагают как за 15 тысяч (что мало отличается от недавних цен), так и за 23 тысячи. Это смартфон с морально устаревшей внешностью и упрощенный даже на фоне модели A11 позапрошлого года: шустрый Snapdragon 450 заменили на нерасторопный Mediatek Helio G35. Да, есть версия с четырьмя гигабайтами оперативной памяти, но за нее придется доплатить две-три тысячи. Экран диагональю 6,5 дюйма не отличается высокими разрешением и частотой обновления, но дает естественные цвета. Четыре камеры (48, пять, два и два мегапикселя) — однако записывать видео с 1920 x 1080 пикселей при 60 кадрах в секунду гаджет не способен. К аккумулятору в 5000 мАч прилагается 15-ваттная зарядка, которую никак не назвать быстрой.Nokia C30Цена: от 12 000 рублейСверхдоступный бюджетник от финско-китайской компании выглядит очень привлекательно благодаря стабильной цене: базовая версия подорожала лишь на полторы-две тысячи. Остается гадать, в чем причина такой щедрости Nokia и ретейлеров. Возможно, так пытаются поднять продажи и "откусить" часть рынка у других брендов. В остальном же Nokia C30 устроит очень аскетичного человека, равнодушного к современным гаджетам. Крупный смартфон, 6,82-дюймовый экран с разрешением HD+ — значит, пиксельное "зерно" видно невооруженным взглядом. Процессор Unisoc SC9863A высокой производительностью не отличается. Отчасти это компенсирует облегченная версия Android 11 — Android 11 Go Edition. Две камеры (13 и два мегапикселя), качество фото и видео так себе, но для прикладных целей хватит. Большому смартфону — большая батарейка: 6000 мАч. Но и здесь не обошлось без компромисса: быстрой зарядки нет, а порт питания — устаревший micro USB.Tecno Pova 2Цена: от 17 000 рублейПока еще экзотический в России китайский бренд Tecno, популярный в Африке, благодаря ценовой политике становится все заметнее. Так, модель Pova 2 гораздо дешевле прямых конкурентов от более именитых производителей. Смартфон очень крупный — по диагонали дисплея 6,95 дюйма вплотную приблизился к планшетам из недавнего прошлого (у них было семь дюймов). При разрешении FHD+ качество картинки неплохое, но изысков вроде высокой герцовки или HDR нет. За производительность отвечает MediaTek Helio G85, что вместе с четырьмя гигабайтами оперативной памяти обеспечивает хорошее быстродействие. В Tecno решили, что покупателю важнее количество камер, а не их качество: здесь четыре сенсора, три из которых — "затычки" по два мегапикселя, основной же датчик — на 48 Мп. Есть NFC, аудиоджек, Type-C и даже радио. Наконец, аккумулятора на 7000 мАч гарантированно хватит на два дня автономной работы. Без проблем, естественно, не обошлось — фирменная оболочка HIOS значительно отстает от надстроек конкурентов. Некоторые пользователи жалуются на низкое качество сборки, например, подзабытые битые пиксели.Poco M4 ProЦена: от 23 000 рублейЕще один "сяомиобразный", но от формально независимой компании Poco, за последние недели подорожал всего на три тысячи, что терпимо. Наценка зависит и от магазина, некоторые пытаются продавать бюджетник дороже 30 тысяч. Это практически полная копия китайского Redmi Note 11. Дисплей диагональю 6,6 дюйма (FHD+) выполнен по технологии IPS и поддерживает режим обновления картинки на 90 Гц. Мощная платформа MediaTek Dimensity 810 5G выделяется на фоне конкурентов — мобильным геймерам это точно понравится. Набор камер лаконичный: 50 и восемь мегапикселей. Смартфон снимает по меркам класса довольно неплохо, удаются даже ролики в разрешении 1080 при 60 кадрах в секунду. Аккумулятора емкостью 5000 мАч хватает на день, а комплектный блок питания мощностью 33 Вт способен полностью зарядить батарейку за 57 минут. Недостаток один — скорее всего, Poco M4 Pro резко прибавит в цене.Honor 50 LiteЦена: от 24 000 рублейКомпания Honor, ставшая независимой от подсанкционного Huawei, переживает бурный рост, в том числе и благодаря разумной ценовой политике. Honor 50 Lite в версии 6/128 ГБ можно найти всего на пару тысяч дороже, чем до корректировки цен. За небольшие по сегодняшним меркам деньги — заманчивые характеристики. Экран 6,67 дюйма с разрешением FHD+ и отличной цветопередачей, без эффекта мерцания, ведь это IPS. Процессор Qualcomm Snapdragon 662 не самый современный, но вполне обеспечивает приемлемую производительность. Даже есть поддержка сервисов Google, хоть это и звучит для российского пользователя уже не так привлекательно. Из четырех камер интерес представляют две — основная на 64 Мп и "ширик" на восемь мегапикселей. Проблема одна — аккумулятор емкостью 4300 мАч. С ним гаджет часто оказывается полностью разряженным уже к вечеру. Отчасти это решается быстрой 66-ваттной зарядкой, дающей 40 процентов емкости за десять минут.
https://ria.ru/20211122/realme-1760140787.html
https://ria.ru/20210909/smartfon-1749229463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, huawei technologies, samsung, qualcomm, google android
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Нестабильность национальной валюты ударила по рынку электроники и, конечно, сказалась на стоимости смартфонов. Некоторые компании и вовсе решили приостановить продажи в России, переждав турбулентность. Те же, кто продолжают работать, переписывают ценники, часто по несколько раз в неделю. Впрочем, не все стремятся спекулировать и предлагают доступные модели.
Xiaomi Redmi 10
Коррекция затронула не только премиальный, но и бюджетный сегмент — не столь драматично, но заметно. Недавний Redmi 10 на старте продаж можно было приобрести за 15 тысяч рублей (версия 4/64 Гб). Сейчас минимум на восемь тысяч дороже. Один из самых доступных Xiaomi предлагает IPS-дисплей с высокой герцовкой, шуструю платформу MediaTek Helio G88 и набор из четырех камер, включая основную на 50 Мп и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную. Неплохая автономность — благодаря батарейке на 5000 мАч и быстрой 18-ваттной зарядке. Даже дизайн симпатичный и современный, что среди бюджетников редкость. Объективных недостатков немного: например, подлагивания интерфейса на ранних версиях прошивки.
realme 8i
Другой китайский бренд старается удержать ценники, насколько это вообще возможно в сложившейся ситуации. Так, популярный realme 8i подорожал буквально на пару тысяч (прибавка зависит от магазина). Вполне современный, симпатичный, с уникальным для класса 120-герцовым IPS-экраном диагональю 6,59 дюйма. Платформа MediaTek Helio G96 неплохо себя проявляет в повседневных задачах и играх, а оперативную память можно расширить с накопителем. Три камеры: основной 50-мегапиксельный сенсор и два вспомогательных по два мегапикселя каждый. Отсутствие "ширика", конечно, расстраивает, но бюджетные гаджеты редко могут похвастаться качественными сверхширокоугольными снимками. Широкий набор коммуникаций, есть и NFC. Батарейка на 5000 мАч и 18-ваттная быстрая зарядка позволяют трубке жить долго, при экономии получится растянуть на полтора-два дня. Многим понравится и лаконичная оболочка realmeUI, в которой нет рекламы.
Samsung Galaxy A12
Ценники бюджетного бестселлера южнокорейской компании трясет сильнее — Samsung из-за волатильности рубля приостановил поставки в Россию. Базовую версию Galaxy A12 3/32 Гб предлагают как за 15 тысяч (что мало отличается от недавних цен), так и за 23 тысячи. Это смартфон с морально устаревшей внешностью и упрощенный даже на фоне модели A11 позапрошлого года: шустрый Snapdragon 450 заменили на нерасторопный Mediatek Helio G35. Да, есть версия с четырьмя гигабайтами оперативной памяти, но за нее придется доплатить две-три тысячи. Экран диагональю 6,5 дюйма не отличается высокими разрешением и частотой обновления, но дает естественные цвета. Четыре камеры (48, пять, два и два мегапикселя) — однако записывать видео с 1920 x 1080 пикселей при 60 кадрах в секунду гаджет не способен. К аккумулятору в 5000 мАч прилагается 15-ваттная зарядка, которую никак не назвать быстрой.
Nokia C30
Сверхдоступный бюджетник от финско-китайской компании выглядит очень привлекательно благодаря стабильной цене: базовая версия подорожала лишь на полторы-две тысячи. Остается гадать, в чем причина такой щедрости Nokia и ретейлеров. Возможно, так пытаются поднять продажи и "откусить" часть рынка у других брендов. В остальном же Nokia C30 устроит очень аскетичного человека, равнодушного к современным гаджетам. Крупный смартфон, 6,82-дюймовый экран с разрешением HD+ — значит, пиксельное "зерно" видно невооруженным взглядом. Процессор Unisoc SC9863A высокой производительностью не отличается. Отчасти это компенсирует облегченная версия Android 11 — Android 11 Go Edition. Две камеры (13 и два мегапикселя), качество фото и видео так себе, но для прикладных целей хватит. Большому смартфону — большая батарейка: 6000 мАч. Но и здесь не обошлось без компромисса: быстрой зарядки нет, а порт питания — устаревший micro USB.
Tecno Pova 2
Пока еще экзотический в России китайский бренд Tecno, популярный в Африке, благодаря ценовой политике становится все заметнее. Так, модель Pova 2 гораздо дешевле прямых конкурентов от более именитых производителей. Смартфон очень крупный — по диагонали дисплея 6,95 дюйма вплотную приблизился к планшетам из недавнего прошлого (у них было семь дюймов). При разрешении FHD+ качество картинки неплохое, но изысков вроде высокой герцовки или HDR нет. За производительность отвечает MediaTek Helio G85, что вместе с четырьмя гигабайтами оперативной памяти обеспечивает хорошее быстродействие. В Tecno решили, что покупателю важнее количество камер, а не их качество: здесь четыре сенсора, три из которых — "затычки" по два мегапикселя, основной же датчик — на 48 Мп. Есть NFC, аудиоджек, Type-C и даже радио. Наконец, аккумулятора на 7000 мАч гарантированно хватит на два дня автономной работы. Без проблем, естественно, не обошлось — фирменная оболочка HIOS значительно отстает от надстроек конкурентов. Некоторые пользователи жалуются на низкое качество сборки, например, подзабытые битые пиксели.
Poco M4 Pro
Еще один "сяомиобразный", но от формально независимой компании Poco, за последние недели подорожал всего на три тысячи, что терпимо. Наценка зависит и от магазина, некоторые пытаются продавать бюджетник дороже 30 тысяч. Это практически полная копия китайского Redmi Note 11. Дисплей диагональю 6,6 дюйма (FHD+) выполнен по технологии IPS и поддерживает режим обновления картинки на 90 Гц. Мощная платформа MediaTek Dimensity 810 5G выделяется на фоне конкурентов — мобильным геймерам это точно понравится. Набор камер лаконичный: 50 и восемь мегапикселей. Смартфон снимает по меркам класса довольно неплохо, удаются даже ролики в разрешении 1080 при 60 кадрах в секунду. Аккумулятора емкостью 5000 мАч хватает на день, а комплектный блок питания мощностью 33 Вт способен полностью зарядить батарейку за 57 минут. Недостаток один — скорее всего, Poco M4 Pro резко прибавит в цене.
Honor 50 Lite
Компания Honor, ставшая независимой от подсанкционного Huawei, переживает бурный рост, в том числе и благодаря разумной ценовой политике. Honor 50 Lite в версии 6/128 ГБ можно найти всего на пару тысяч дороже, чем до корректировки цен. За небольшие по сегодняшним меркам деньги — заманчивые характеристики. Экран 6,67 дюйма с разрешением FHD+ и отличной цветопередачей, без эффекта мерцания, ведь это IPS. Процессор Qualcomm Snapdragon 662 не самый современный, но вполне обеспечивает приемлемую производительность. Даже есть поддержка сервисов Google, хоть это и звучит для российского пользователя уже не так привлекательно. Из четырех камер интерес представляют две — основная на 64 Мп и "ширик" на восемь мегапикселей. Проблема одна — аккумулятор емкостью 4300 мАч. С ним гаджет часто оказывается полностью разряженным уже к вечеру. Отчасти это решается быстрой 66-ваттной зарядкой, дающей 40 процентов емкости за десять минут.