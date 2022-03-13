Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220313/smartfon-1777709655.html
Дешевле не бывает: семь недорогих смартфонов в 2022-м
Дешевле не бывает: семь недорогих смартфонов в 2022-м - РИА Новости, 13.03.2022
Дешевле не бывает: семь недорогих смартфонов в 2022-м
Нестабильность национальной валюты ударила по рынку электроники и, конечно, сказалась на стоимости смартфонов. Некоторые компании и вовсе решили приостановить... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T08:00
2022-03-13T08:00
наука
технологии
huawei technologies
samsung
qualcomm
google android
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770034346_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_08a7f207c7b53fd9f91c965e33a45092.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Нестабильность национальной валюты ударила по рынку электроники и, конечно, сказалась на стоимости смартфонов. Некоторые компании и вовсе решили приостановить продажи в России, переждав турбулентность. Те же, кто продолжают работать, переписывают ценники, часто по несколько раз в неделю. Впрочем, не все стремятся спекулировать и предлагают доступные модели.Xiaomi Redmi 10Цена: от 23 000 рублейКоррекция затронула не только премиальный, но и бюджетный сегмент — не столь драматично, но заметно. Недавний Redmi 10 на старте продаж можно было приобрести за 15 тысяч рублей (версия 4/64 Гб). Сейчас минимум на восемь тысяч дороже. Один из самых доступных Xiaomi предлагает IPS-дисплей с высокой герцовкой, шуструю платформу MediaTek Helio G88 и набор из четырех камер, включая основную на 50 Мп и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную. Неплохая автономность — благодаря батарейке на 5000 мАч и быстрой 18-ваттной зарядке. Даже дизайн симпатичный и современный, что среди бюджетников редкость. Объективных недостатков немного: например, подлагивания интерфейса на ранних версиях прошивки.realme 8iЦена: от 21 500 рублейДругой китайский бренд старается удержать ценники, насколько это вообще возможно в сложившейся ситуации. Так, популярный realme 8i подорожал буквально на пару тысяч (прибавка зависит от магазина). Вполне современный, симпатичный, с уникальным для класса 120-герцовым IPS-экраном диагональю 6,59 дюйма. Платформа MediaTek Helio G96 неплохо себя проявляет в повседневных задачах и играх, а оперативную память можно расширить с накопителем. Три камеры: основной 50-мегапиксельный сенсор и два вспомогательных по два мегапикселя каждый. Отсутствие "ширика", конечно, расстраивает, но бюджетные гаджеты редко могут похвастаться качественными сверхширокоугольными снимками. Широкий набор коммуникаций, есть и NFC. Батарейка на 5000 мАч и 18-ваттная быстрая зарядка позволяют трубке жить долго, при экономии получится растянуть на полтора-два дня. Многим понравится и лаконичная оболочка realmeUI, в которой нет рекламы.Samsung Galaxy A12Цена: от 15 000 рублейЦенники бюджетного бестселлера южнокорейской компании трясет сильнее — Samsung из-за волатильности рубля приостановил поставки в Россию. Базовую версию Galaxy A12 3/32 Гб предлагают как за 15 тысяч (что мало отличается от недавних цен), так и за 23 тысячи. Это смартфон с морально устаревшей внешностью и упрощенный даже на фоне модели A11 позапрошлого года: шустрый Snapdragon 450 заменили на нерасторопный Mediatek Helio G35. Да, есть версия с четырьмя гигабайтами оперативной памяти, но за нее придется доплатить две-три тысячи. Экран диагональю 6,5 дюйма не отличается высокими разрешением и частотой обновления, но дает естественные цвета. Четыре камеры (48, пять, два и два мегапикселя) — однако записывать видео с 1920 x 1080 пикселей при 60 кадрах в секунду гаджет не способен. К аккумулятору в 5000 мАч прилагается 15-ваттная зарядка, которую никак не назвать быстрой.Nokia C30Цена: от 12 000 рублейСверхдоступный бюджетник от финско-китайской компании выглядит очень привлекательно благодаря стабильной цене: базовая версия подорожала лишь на полторы-две тысячи. Остается гадать, в чем причина такой щедрости Nokia и ретейлеров. Возможно, так пытаются поднять продажи и "откусить" часть рынка у других брендов. В остальном же Nokia C30 устроит очень аскетичного человека, равнодушного к современным гаджетам. Крупный смартфон, 6,82-дюймовый экран с разрешением HD+ — значит, пиксельное "зерно" видно невооруженным взглядом. Процессор Unisoc SC9863A высокой производительностью не отличается. Отчасти это компенсирует облегченная версия Android 11 — Android 11 Go Edition. Две камеры (13 и два мегапикселя), качество фото и видео так себе, но для прикладных целей хватит. Большому смартфону — большая батарейка: 6000 мАч. Но и здесь не обошлось без компромисса: быстрой зарядки нет, а порт питания — устаревший micro USB.Tecno Pova 2Цена: от 17 000 рублейПока еще экзотический в России китайский бренд Tecno, популярный в Африке, благодаря ценовой политике становится все заметнее. Так, модель Pova 2 гораздо дешевле прямых конкурентов от более именитых производителей. Смартфон очень крупный — по диагонали дисплея 6,95 дюйма вплотную приблизился к планшетам из недавнего прошлого (у них было семь дюймов). При разрешении FHD+ качество картинки неплохое, но изысков вроде высокой герцовки или HDR нет. За производительность отвечает MediaTek Helio G85, что вместе с четырьмя гигабайтами оперативной памяти обеспечивает хорошее быстродействие. В Tecno решили, что покупателю важнее количество камер, а не их качество: здесь четыре сенсора, три из которых — "затычки" по два мегапикселя, основной же датчик — на 48 Мп. Есть NFC, аудиоджек, Type-C и даже радио. Наконец, аккумулятора на 7000 мАч гарантированно хватит на два дня автономной работы. Без проблем, естественно, не обошлось — фирменная оболочка HIOS значительно отстает от надстроек конкурентов. Некоторые пользователи жалуются на низкое качество сборки, например, подзабытые битые пиксели.Poco M4 ProЦена: от 23 000 рублейЕще один "сяомиобразный", но от формально независимой компании Poco, за последние недели подорожал всего на три тысячи, что терпимо. Наценка зависит и от магазина, некоторые пытаются продавать бюджетник дороже 30 тысяч. Это практически полная копия китайского Redmi Note 11. Дисплей диагональю 6,6 дюйма (FHD+) выполнен по технологии IPS и поддерживает режим обновления картинки на 90 Гц. Мощная платформа MediaTek Dimensity 810 5G выделяется на фоне конкурентов — мобильным геймерам это точно понравится. Набор камер лаконичный: 50 и восемь мегапикселей. Смартфон снимает по меркам класса довольно неплохо, удаются даже ролики в разрешении 1080 при 60 кадрах в секунду. Аккумулятора емкостью 5000 мАч хватает на день, а комплектный блок питания мощностью 33 Вт способен полностью зарядить батарейку за 57 минут. Недостаток один — скорее всего, Poco M4 Pro резко прибавит в цене.Honor 50 LiteЦена: от 24 000 рублейКомпания Honor, ставшая независимой от подсанкционного Huawei, переживает бурный рост, в том числе и благодаря разумной ценовой политике. Honor 50 Lite в версии 6/128 ГБ можно найти всего на пару тысяч дороже, чем до корректировки цен. За небольшие по сегодняшним меркам деньги — заманчивые характеристики. Экран 6,67 дюйма с разрешением FHD+ и отличной цветопередачей, без эффекта мерцания, ведь это IPS. Процессор Qualcomm Snapdragon 662 не самый современный, но вполне обеспечивает приемлемую производительность. Даже есть поддержка сервисов Google, хоть это и звучит для российского пользователя уже не так привлекательно. Из четырех камер интерес представляют две — основная на 64 Мп и "ширик" на восемь мегапикселей. Проблема одна — аккумулятор емкостью 4300 мАч. С ним гаджет часто оказывается полностью разряженным уже к вечеру. Отчасти это решается быстрой 66-ваттной зарядкой, дающей 40 процентов емкости за десять минут.
https://ria.ru/20211122/realme-1760140787.html
https://ria.ru/20210909/smartfon-1749229463.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770034346_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e2336f7202c501305058e6acd496de4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, huawei technologies, samsung, qualcomm, google android
08:00 13.03.2022
 

Дешевле не бывает: семь недорогих смартфонов в 2022-м

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Нестабильность национальной валюты ударила по рынку электроники и, конечно, сказалась на стоимости смартфонов. Некоторые компании и вовсе решили приостановить продажи в России, переждав турбулентность. Те же, кто продолжают работать, переписывают ценники, часто по несколько раз в неделю. Впрочем, не все стремятся спекулировать и предлагают доступные модели.

Xiaomi Redmi 10

Цена: от 23 000 рублей
© XiaomiXiaomi Redmi 10
Xiaomi Redmi 10
© Xiaomi
Xiaomi Redmi 10
Коррекция затронула не только премиальный, но и бюджетный сегмент — не столь драматично, но заметно. Недавний Redmi 10 на старте продаж можно было приобрести за 15 тысяч рублей (версия 4/64 Гб). Сейчас минимум на восемь тысяч дороже. Один из самых доступных Xiaomi предлагает IPS-дисплей с высокой герцовкой, шуструю платформу MediaTek Helio G88 и набор из четырех камер, включая основную на 50 Мп и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную. Неплохая автономность — благодаря батарейке на 5000 мАч и быстрой 18-ваттной зарядке. Даже дизайн симпатичный и современный, что среди бюджетников редкость. Объективных недостатков немного: например, подлагивания интерфейса на ранних версиях прошивки.

realme 8i

Цена: от 21 500 рублей
© РИА Новости / Кирилл Каримовrealme 8i
realme 8i - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
realme 8i
Другой китайский бренд старается удержать ценники, насколько это вообще возможно в сложившейся ситуации. Так, популярный realme 8i подорожал буквально на пару тысяч (прибавка зависит от магазина). Вполне современный, симпатичный, с уникальным для класса 120-герцовым IPS-экраном диагональю 6,59 дюйма. Платформа MediaTek Helio G96 неплохо себя проявляет в повседневных задачах и играх, а оперативную память можно расширить с накопителем. Три камеры: основной 50-мегапиксельный сенсор и два вспомогательных по два мегапикселя каждый. Отсутствие "ширика", конечно, расстраивает, но бюджетные гаджеты редко могут похвастаться качественными сверхширокоугольными снимками. Широкий набор коммуникаций, есть и NFC. Батарейка на 5000 мАч и 18-ваттная быстрая зарядка позволяют трубке жить долго, при экономии получится растянуть на полтора-два дня. Многим понравится и лаконичная оболочка realmeUI, в которой нет рекламы.
realme 8i - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября 2021, 16:14Наука
Обзор realme 8i: разумная достаточность

Samsung Galaxy A12

Цена: от 15 000 рублей
© SamsungSamsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A12
© Samsung
Samsung Galaxy A12
Ценники бюджетного бестселлера южнокорейской компании трясет сильнее — Samsung из-за волатильности рубля приостановил поставки в Россию. Базовую версию Galaxy A12 3/32 Гб предлагают как за 15 тысяч (что мало отличается от недавних цен), так и за 23 тысячи. Это смартфон с морально устаревшей внешностью и упрощенный даже на фоне модели A11 позапрошлого года: шустрый Snapdragon 450 заменили на нерасторопный Mediatek Helio G35. Да, есть версия с четырьмя гигабайтами оперативной памяти, но за нее придется доплатить две-три тысячи. Экран диагональю 6,5 дюйма не отличается высокими разрешением и частотой обновления, но дает естественные цвета. Четыре камеры (48, пять, два и два мегапикселя) — однако записывать видео с 1920 x 1080 пикселей при 60 кадрах в секунду гаджет не способен. К аккумулятору в 5000 мАч прилагается 15-ваттная зарядка, которую никак не назвать быстрой.

Nokia C30

Цена: от 12 000 рублей
© NokiaNokia C30
Nokia C30
© Nokia
Nokia C30
Сверхдоступный бюджетник от финско-китайской компании выглядит очень привлекательно благодаря стабильной цене: базовая версия подорожала лишь на полторы-две тысячи. Остается гадать, в чем причина такой щедрости Nokia и ретейлеров. Возможно, так пытаются поднять продажи и "откусить" часть рынка у других брендов. В остальном же Nokia C30 устроит очень аскетичного человека, равнодушного к современным гаджетам. Крупный смартфон, 6,82-дюймовый экран с разрешением HD+ — значит, пиксельное "зерно" видно невооруженным взглядом. Процессор Unisoc SC9863A высокой производительностью не отличается. Отчасти это компенсирует облегченная версия Android 11 — Android 11 Go Edition. Две камеры (13 и два мегапикселя), качество фото и видео так себе, но для прикладных целей хватит. Большому смартфону — большая батарейка: 6000 мАч. Но и здесь не обошлось без компромисса: быстрой зарядки нет, а порт питания — устаревший micro USB.

Tecno Pova 2

Цена: от 17 000 рублей
© TecnoTecno Pova 2
Tecno Pova 2
© Tecno
Tecno Pova 2
Пока еще экзотический в России китайский бренд Tecno, популярный в Африке, благодаря ценовой политике становится все заметнее. Так, модель Pova 2 гораздо дешевле прямых конкурентов от более именитых производителей. Смартфон очень крупный — по диагонали дисплея 6,95 дюйма вплотную приблизился к планшетам из недавнего прошлого (у них было семь дюймов). При разрешении FHD+ качество картинки неплохое, но изысков вроде высокой герцовки или HDR нет. За производительность отвечает MediaTek Helio G85, что вместе с четырьмя гигабайтами оперативной памяти обеспечивает хорошее быстродействие. В Tecno решили, что покупателю важнее количество камер, а не их качество: здесь четыре сенсора, три из которых — "затычки" по два мегапикселя, основной же датчик — на 48 Мп. Есть NFC, аудиоджек, Type-C и даже радио. Наконец, аккумулятора на 7000 мАч гарантированно хватит на два дня автономной работы. Без проблем, естественно, не обошлось — фирменная оболочка HIOS значительно отстает от надстроек конкурентов. Некоторые пользователи жалуются на низкое качество сборки, например, подзабытые битые пиксели.

Poco M4 Pro

Цена: от 23 000 рублей
© РИА Новости / Кирилл КаримовPoco M4 Pro
Poco M4 Pro - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Poco M4 Pro
Еще один "сяомиобразный", но от формально независимой компании Poco, за последние недели подорожал всего на три тысячи, что терпимо. Наценка зависит и от магазина, некоторые пытаются продавать бюджетник дороже 30 тысяч. Это практически полная копия китайского Redmi Note 11. Дисплей диагональю 6,6 дюйма (FHD+) выполнен по технологии IPS и поддерживает режим обновления картинки на 90 Гц. Мощная платформа MediaTek Dimensity 810 5G выделяется на фоне конкурентов — мобильным геймерам это точно понравится. Набор камер лаконичный: 50 и восемь мегапикселей. Смартфон снимает по меркам класса довольно неплохо, удаются даже ролики в разрешении 1080 при 60 кадрах в секунду. Аккумулятора емкостью 5000 мАч хватает на день, а комплектный блок питания мощностью 33 Вт способен полностью зарядить батарейку за 57 минут. Недостаток один — скорее всего, Poco M4 Pro резко прибавит в цене.
Сотрудница салона сотовой связи Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября 2021, 08:00Наука
Какой недорогой смартфон выбрать в 2021 году: семь популярных моделей

Honor 50 Lite

Цена: от 24 000 рублей
© HonorHonor 50 Lite
Honor 50 Lite
© Honor
Honor 50 Lite
Компания Honor, ставшая независимой от подсанкционного Huawei, переживает бурный рост, в том числе и благодаря разумной ценовой политике. Honor 50 Lite в версии 6/128 ГБ можно найти всего на пару тысяч дороже, чем до корректировки цен. За небольшие по сегодняшним меркам деньги — заманчивые характеристики. Экран 6,67 дюйма с разрешением FHD+ и отличной цветопередачей, без эффекта мерцания, ведь это IPS. Процессор Qualcomm Snapdragon 662 не самый современный, но вполне обеспечивает приемлемую производительность. Даже есть поддержка сервисов Google, хоть это и звучит для российского пользователя уже не так привлекательно. Из четырех камер интерес представляют две — основная на 64 Мп и "ширик" на восемь мегапикселей. Проблема одна — аккумулятор емкостью 4300 мАч. С ним гаджет часто оказывается полностью разряженным уже к вечеру. Отчасти это решается быстрой 66-ваттной зарядкой, дающей 40 процентов емкости за десять минут.
 
НаукаТехнологииHuawei TechnologiesSamsungQualcommGoogle Android
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала