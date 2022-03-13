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Запад пытается ограничить доступ России к резервам в юанях, заявил Силуанов
Запад пытается ограничить доступ России к резервам в юанях, заявил Силуанов - РИА Новости, 13.03.2022
Запад пытается ограничить доступ России к резервам в юанях, заявил Силуанов
Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:47
2022-03-13T15:05
экономика
китай
антон силуанов
россия и мировой финансовый кризис: комментарии минфина рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы знаем, что у нас часть золотовалютных резервов находится в китайской валюте - в юанях. И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", - добавил министр.
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экономика, китай, антон силуанов, россия и мировой финансовый кризис: комментарии минфина рф
14:47 13.03.2022 (обновлено: 15:05 13.03.2022)
 
Запад пытается ограничить доступ России к резервам в юанях, заявил Силуанов

Силуанов: Запад давит на КНР, чтобы ограничить доступ России к резервам в юанях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы знаем, что у нас часть золотовалютных резервов находится в китайской валюте - в юанях. И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", - добавил министр.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
 
ЭкономикаКитайАнтон СилуановРоссия и мировой финансовый кризис: комментарии Минфина РФ
 
 
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