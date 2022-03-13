https://ria.ru/20220313/siluanov-1777928924.html

Запад пытается ограничить доступ России к резервам в юанях, заявил Силуанов

Запад пытается ограничить доступ России к резервам в юанях, заявил Силуанов - РИА Новости, 13.03.2022

Запад пытается ограничить доступ России к резервам в юанях, заявил Силуанов

Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T14:47

2022-03-13T14:47

2022-03-13T15:05

экономика

китай

антон силуанов

россия и мировой финансовый кризис: комментарии минфина рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы знаем, что у нас часть золотовалютных резервов находится в китайской валюте - в юанях. И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", - добавил министр.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

китай

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, антон силуанов, россия и мировой финансовый кризис: комментарии минфина рф