https://ria.ru/20220313/siluanov-1777928924.html
Запад пытается ограничить доступ России к резервам в юанях, заявил Силуанов
Запад пытается ограничить доступ России к резервам в юанях, заявил Силуанов - РИА Новости, 13.03.2022
Запад пытается ограничить доступ России к резервам в юанях, заявил Силуанов
Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:47
2022-03-13T14:47
2022-03-13T15:05
экономика
китай
антон силуанов
россия и мировой финансовый кризис: комментарии минфина рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы знаем, что у нас часть золотовалютных резервов находится в китайской валюте - в юанях. И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются", - добавил министр.
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, антон силуанов, россия и мировой финансовый кризис: комментарии минфина рф
14:47 13.03.2022 (обновлено: 15:05 13.03.2022)
Запад пытается ограничить доступ России к резервам в юанях, заявил Силуанов
Силуанов: Запад давит на КНР, чтобы ограничить доступ России к резервам в юанях