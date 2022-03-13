https://ria.ru/20220313/siluanov-1777928682.html

У России есть средства на производство нужных товаров, заявил Силуанов

У России есть средства на производство нужных товаров, заявил Силуанов - РИА Новости, 13.03.2022

У России есть средства на производство нужных товаров, заявил Силуанов

Россия имеет достаточно средств, чтобы обеспечить производство необходимых товаров и расчетов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T14:45

2022-03-13T14:45

2022-03-13T14:45

экономика

россия

антон силуанов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Россия имеет достаточно средств, чтобы обеспечить производство необходимых товаров и расчетов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров, необходимых товаров, для обеспечения расчетов. Ресурсов в бюджете у нас достаточно. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777850968.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов