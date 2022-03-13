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У России есть средства на производство нужных товаров, заявил Силуанов
У России есть средства на производство нужных товаров, заявил Силуанов - РИА Новости, 13.03.2022
У России есть средства на производство нужных товаров, заявил Силуанов
Россия имеет достаточно средств, чтобы обеспечить производство необходимых товаров и расчетов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:45
2022-03-13T14:45
экономика
россия
антон силуанов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Россия имеет достаточно средств, чтобы обеспечить производство необходимых товаров и расчетов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров, необходимых товаров, для обеспечения расчетов. Ресурсов в бюджете у нас достаточно. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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экономика, россия, антон силуанов
14:45 13.03.2022
 
У России есть средства на производство нужных товаров, заявил Силуанов

Силуанов заявил, что у России есть средства на производство необходимых товаров

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Россия имеет достаточно средств, чтобы обеспечить производство необходимых товаров и расчетов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров, необходимых товаров, для обеспечения расчетов. Ресурсов в бюджете у нас достаточно. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Силуанов: санкции против России рикошетом ударят по тем, кто их вводит
 
ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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