https://ria.ru/20220313/siluanov-1777928682.html
У России есть средства на производство нужных товаров, заявил Силуанов
У России есть средства на производство нужных товаров, заявил Силуанов - РИА Новости, 13.03.2022
У России есть средства на производство нужных товаров, заявил Силуанов
Россия имеет достаточно средств, чтобы обеспечить производство необходимых товаров и расчетов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:45
2022-03-13T14:45
2022-03-13T14:45
экономика
россия
антон силуанов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Россия имеет достаточно средств, чтобы обеспечить производство необходимых товаров и расчетов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров, необходимых товаров, для обеспечения расчетов. Ресурсов в бюджете у нас достаточно. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777850968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
У России есть средства на производство нужных товаров, заявил Силуанов
Силуанов заявил, что у России есть средства на производство необходимых товаров