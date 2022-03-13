https://ria.ru/20220313/shveytsariya-1777963264.html

В Швейцарии раскрыли последствия отказа от российского газа и нефти

В Швейцарии раскрыли последствия отказа от российского газа и нефти - РИА Новости, 13.03.2022

В Швейцарии раскрыли последствия отказа от российского газа и нефти

Полный отказ от российских энергоносителей приведет Швейцарию к потере четырех процентов ВВП и обойдется каждому жителю страны в три тысячи франков ежегодно... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T21:34

2022-03-13T21:34

2022-03-13T21:34

в мире

экономика

швейцария

россия

санкции в отношении россии

украина

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Полный отказ от российских энергоносителей приведет Швейцарию к потере четырех процентов ВВП и обойдется каждому жителю страны в три тысячи франков ежегодно (около 375 тысяч рублей. — Прим. Ред.), об этом в интервью Sonntagszeitung заявил эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен."Конъюнктурный спад такого масштаба достаточно велик, чтобы вызвать промышленную рецессию", — сказал он.При этом Абрахамсен указал на то, что экономика Швейцарии восстанавливается после спада из-за коронавируса, так что этот рост поможет "пережить рецессию". В то же время эксперт уверен, что поэтапный отказ от российских энергоресурсов выполним, но для этого придется воспользоваться собственными топливными резервами, при этом подорожания не избежать.Среди заменителей газа из России называются тепловые насосы и дровяное отопление. В статье приводятся расчеты, согласно которым даже для частичного отказа от российского газа для отопления федеральному правительству в Швейцарии придется потратить три миллиарда франков (около 375 миллиардов рублей. — Прим.Ред.).Помимо подорожания газа швейцарцам следует готовиться к повышению цен на еду, предупредил специалист по инвестициям банка Mirabaud Джон Плассард в интервью Le Matin Dimanche."Текущий кризис, несомненно, даст о себе знать в ближайшие месяцы", — сказал он.По его словам, в этом году основные продукты питания, например, молочные продукты, масла и хлебобулочные изделия, подорожают на 10-15 процентов.Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как российский лидер Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220313/golod-1777945868.html

https://ria.ru/20220313/ssora-1777935497.html

https://ria.ru/20220308/energetika-1777188746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, швейцария, россия, санкции в отношении россии, украина