https://ria.ru/20220313/shveytsariya-1777963264.html
В Швейцарии раскрыли последствия отказа от российского газа и нефти
В Швейцарии раскрыли последствия отказа от российского газа и нефти - РИА Новости, 13.03.2022
В Швейцарии раскрыли последствия отказа от российского газа и нефти
Полный отказ от российских энергоносителей приведет Швейцарию к потере четырех процентов ВВП и обойдется каждому жителю страны в три тысячи франков ежегодно... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T21:34
2022-03-13T21:34
2022-03-13T21:34
в мире
экономика
швейцария
россия
санкции в отношении россии
украина
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Полный отказ от российских энергоносителей приведет Швейцарию к потере четырех процентов ВВП и обойдется каждому жителю страны в три тысячи франков ежегодно (около 375 тысяч рублей. — Прим. Ред.), об этом в интервью Sonntagszeitung заявил эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен."Конъюнктурный спад такого масштаба достаточно велик, чтобы вызвать промышленную рецессию", — сказал он.При этом Абрахамсен указал на то, что экономика Швейцарии восстанавливается после спада из-за коронавируса, так что этот рост поможет "пережить рецессию". В то же время эксперт уверен, что поэтапный отказ от российских энергоресурсов выполним, но для этого придется воспользоваться собственными топливными резервами, при этом подорожания не избежать.Среди заменителей газа из России называются тепловые насосы и дровяное отопление. В статье приводятся расчеты, согласно которым даже для частичного отказа от российского газа для отопления федеральному правительству в Швейцарии придется потратить три миллиарда франков (около 375 миллиардов рублей. — Прим.Ред.).Помимо подорожания газа швейцарцам следует готовиться к повышению цен на еду, предупредил специалист по инвестициям банка Mirabaud Джон Плассард в интервью Le Matin Dimanche."Текущий кризис, несомненно, даст о себе знать в ближайшие месяцы", — сказал он.По его словам, в этом году основные продукты питания, например, молочные продукты, масла и хлебобулочные изделия, подорожают на 10-15 процентов.Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как российский лидер Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://ria.ru/20220313/golod-1777945868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, швейцария, россия, санкции в отношении россии, украина
В Швейцарии раскрыли последствия отказа от российского газа и нефти
Sonntagszeitung: каждый швейцарец лишится трех тысяч евро за отказ от российского газа
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Полный отказ от российских энергоносителей приведет Швейцарию к потере четырех процентов ВВП и обойдется каждому жителю страны в три тысячи франков ежегодно (около 375 тысяч рублей. — Прим. Ред.), об этом в интервью Sonntagszeitung
заявил эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен.
"Конъюнктурный спад такого масштаба достаточно велик, чтобы вызвать промышленную рецессию", — сказал он.
При этом Абрахамсен указал на то, что экономика Швейцарии
восстанавливается после спада из-за коронавируса, так что этот рост поможет "пережить рецессию". В то же время эксперт уверен, что поэтапный отказ от российских энергоресурсов выполним, но для этого придется воспользоваться собственными топливными резервами, при этом подорожания не избежать.
Среди заменителей газа из России называются тепловые насосы и дровяное отопление. В статье приводятся расчеты, согласно которым даже для частичного отказа от российского газа для отопления федеральному правительству в Швейцарии придется потратить три миллиарда франков (около 375 миллиардов рублей. — Прим.Ред.).
Помимо подорожания газа швейцарцам следует готовиться к повышению цен на еду, предупредил специалист по инвестициям банка Mirabaud Джон Плассард в интервью Le Matin Dimanche
.
"Текущий кризис, несомненно, даст о себе знать в ближайшие месяцы", — сказал он.
По его словам, в этом году основные продукты питания, например, молочные продукты, масла и хлебобулочные изделия, подорожают на 10-15 процентов.
Стоимость газа в Европе
в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как российский лидер Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля Россия
начала специальную военную операцию в отношении Украины
.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.