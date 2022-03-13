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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/sbu-1777888132.html
СБУ начала охоту на украинцев, желающих эвакуироваться в Россию
СБУ начала охоту на украинцев, желающих эвакуироваться в Россию - РИА Новости, 13.03.2022
СБУ начала охоту на украинцев, желающих эвакуироваться в Россию
Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) проводят массовые проверки среди местных жителей, чтобы выявить тех, кто хочет эвакуироваться в Россию, заявил... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T01:09
2022-03-13T01:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
олаф шольц
эммануэль макрон
россия
франция
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) проводят массовые проверки среди местных жителей, чтобы выявить тех, кто хочет эвакуироваться в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России", — сказал он. По словам военного, СБУ получила указание "круглосуточно выявлять все звонки", "проводить задержания и аресты, обыски и допросы"."Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами РФ", — пояснил генерал.Как сообщил Мизинцев, уже более 2,6 миллиона мирных жителей и иностранцев из практически 2 тысяч населенных пунктов Украины подали обращения с просьбами об эвакуации в Россию. "Киев по-прежнему продолжает цинично утверждать об отсутствии мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию РФ", - добавил он.Нарушения норм международного права ВСУПрезидент России Владимир Путин ранее провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого привел факты пренебрежения украинскими силовиками к нормам международного права."В частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов", — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.Путин призвал собеседников повлиять на Киев, чтобы такие действия прекратились.Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал. Наступление идет по нескольким направлениям.
https://ria.ru/20220312/natsionalisty-1777881023.html
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в мире, владимир путин, олаф шольц, эммануэль макрон, россия, франция, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, донбасс, украина
01:09 13.03.2022
 
СБУ начала охоту на украинцев, желающих эвакуироваться в Россию

Минобороны заявило, что СБУ арестовывает украинцев, желающих эвакуироваться в Россию

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) проводят массовые проверки среди местных жителей, чтобы выявить тех, кто хочет эвакуироваться в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России", — сказал он. По словам военного, СБУ получила указание "круглосуточно выявлять все звонки", "проводить задержания и аресты, обыски и допросы".
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"Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами РФ", — пояснил генерал.
Как сообщил Мизинцев, уже более 2,6 миллиона мирных жителей и иностранцев из практически 2 тысяч населенных пунктов Украины подали обращения с просьбами об эвакуации в Россию. "Киев по-прежнему продолжает цинично утверждать об отсутствии мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию РФ", - добавил он.

Нарушения норм международного права ВСУ

Президент России Владимир Путин ранее провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого привел факты пренебрежения украинскими силовиками к нормам международного права.
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"В частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов", — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.
Путин призвал собеседников повлиять на Киев, чтобы такие действия прекратились.

Специальная военная операция на Украине

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал. Наступление идет по нескольким направлениям.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинОлаф ШольцЭммануэль МакронРоссияФранцияВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныДонбассУкраина
 
 
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