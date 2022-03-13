14:59 13.03.2022 (обновлено: 15:21 13.03.2022)
Париж заявил, что новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 марта
Глава МИД Франции Ле Дриан: новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 марта
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ должны вступить в силу в воскресенье, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Сейчас готовится новый пакет санкций, который должен вступит в силу с сегодняшнего дня", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
"Надо, чтобы между послами был заключён договор, с одной стороны, чтобы запретить импорт железа и стали из России, чтобы запретить экспорт предметов роскоши, чтобы запретить любые инвестиции в нефтяную сферу, чтобы расширить (санкционный) список олигархов ", - отметил министр.
После саммита лидеров ЕС, который прошёл в Версале 10-11 марта, президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности запрета поставок газа и нефти из РФ, заявил, что все варианты обсуждаются, табу нет, напомнил Ле Дриан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.