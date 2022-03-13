13:39 13.03.2022 (обновлено: 14:28 13.03.2022)
Санкции против России не решат проблемы, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Чавушоглу: санкции против России не решат проблемы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
АНТАЛЬЯ, 13 мар — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиция Анкары по вопросу санкций против России предельно ясна, они не решает проблемы.
"Наша позиция открыта и ясна: санкции не решат проблемы", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в воскресенье.
США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций в связи с операцией по демилитаризации Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Евросоюза и причины для их введения трудно обосновать логически.
В МИД России позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.