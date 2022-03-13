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https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777920950.html
Санкции против России не решат проблемы, заявил Чавушоглу
Санкции против России не решат проблемы, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 13.03.2022
Санкции против России не решат проблемы, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиция Анкары по вопросу санкций против России предельно ясна, они не решает проблемы. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:39
2022-03-13T14:28
санкции в отношении россии
в мире
россия
турция
мид турции
мевлют чавушоглу
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АНТАЛЬЯ, 13 мар — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиция Анкары по вопросу санкций против России предельно ясна, они не решает проблемы."Наша позиция открыта и ясна: санкции не решат проблемы", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в воскресенье.США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций в связи с операцией по демилитаризации Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Евросоюза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД России позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777908532.html
https://ria.ru/20220312/turtsiya-1777795722.html
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санкции в отношении россии, в мире, россия, турция, мид турции, мевлют чавушоглу
13:39 13.03.2022 (обновлено: 14:28 13.03.2022)
 
Санкции против России не решат проблемы, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Чавушоглу: санкции против России не решат проблемы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 13 мар — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиция Анкары по вопросу санкций против России предельно ясна, они не решает проблемы.
"Наша позиция открыта и ясна: санкции не решат проблемы", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в воскресенье.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
10:57
Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленный эффект
США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций в связи с операцией по демилитаризации Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Евросоюза и причины для их введения трудно обосновать логически.
В МИД России позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
Турецкий берег - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 09:27
В Турции оценили перспективы сотрудничества с Россией в условиях санкций
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияТурцияМИД ТурцииМевлют Чавушоглу
 
 
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