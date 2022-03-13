https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777918098.html

Западу предрекли "вторичные последствия" из-за антироссийских санкций

Западу предрекли "вторичные последствия" из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 13.03.2022

Западу предрекли "вторичные последствия" из-за антироссийских санкций

США и в целом западным странам необходимо переосмыслить отношение к Москве и Пекину, а также осознавать свои действия против российской экономики, поскольку они РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T12:59

2022-03-13T12:59

2022-03-13T15:43

цены на нефть

россия

иран

сша

хезболла

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США и в целом западным странам необходимо переосмыслить отношение к Москве и Пекину, а также осознавать свои действия против российской экономики, поскольку они будут иметь жесткие последствия для всего мирового рынка. Об этом пишет обозреватель журнала The National Interest Алекс Джоффе.По мнению автора статьи, правительства и корпорации предприняли поспешные и нескоординированные действия против Москвы, мало заботясь об их законности, логичности или хотя бы стратегических последствиях."Отказ Запада от русской культуры — запрет преподавания Достоевского, забрасывание камнями окон русских ресторанов и увольнение русских рабочих, которые не осуждают Путина должным образом, — заслуживает осуждения. Все это было сделано, по-видимому, без малейшего предвидения со стороны западных лидеров, особенно руководителей корпораций, стремящихся создать видимость того, что они "что-то делают". Но эти действия теперь стали частью проблемы; они усугубили глобальные экономические кризисы, усилили отсутствие продовольственной безопасности и сократили запасы стратегических материалов, от которых зависит современное общество", — высказался Джоффе.Он считает, что в долгосрочной перспективе вдобавок к нехватке топлива и различных полезных ископаемых мировое сообщество столкнется с так называемыми вторичными последствиями: вслед за кризисом отношений с Москвой последуют проблемы на Ближнем Востоке. Продовольственный кризис из-за нехватки зерновых способен спровоцировать конфликты, а возобновление ядерного соглашения США и Ирана может означать финансирование вооруженных организаций, например ливанского движения "Хезболла".Как заявил Джоффе, нестабильность обстановки на Ближнем Востоке сформирует новую крупную волну беженцев в Европу, что на фоне остальных последствий разрушения связей с Россией усугубит кризис, приводя к распаду глобалистской системы."Зерно и удобрения, банковское дело и кредит, титан, неон и никель будут существовать в новом деглобализированном мире. Но они будут стоить значительно больших человеческих жизней и в условиях фрагментированного глобального геополитического баланса. Ничто из этого не идет на пользу Соединенным Штатам и их союзникам", — уверен обозреватель.Западные корпорации практически не оставили за собой "мостов" для возможного возвращения на российский рынок, что Джоффе также считает огромным упущением."Даже простая уловка, состоящая в том, чтобы порекомендовать американским и европейским фирмам заявить, что они лишь временно сокращают операции в России — в надежде возобновить их после заключения мирного соглашения, — похоже, не рассматривалась. Когда экономические и социальные связи с Россией разорваны, их невозможно использовать в качестве рычага и чрезвычайно трудно восстановить", — высказался автор.Джоффе уверен, что прогнозирование вторичных последствий политических решений должно было стать основной частью стратегии государств до развязывания кризиса. "Получить представление о мрачных возможностях сейчас — отчаянная необходимость", — резюмировал он.США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа. Позже к "нефтяным санкциям" присоединилась Канада. В то же время в некоторых странах Евросоюза заявляли, что им будет крайне трудно жить без российского газа.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777872136.html

https://ria.ru/20220313/ssha-1777907529.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777850968.html

россия

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, россия, иран, сша, хезболла, евросоюз, санкции в отношении россии