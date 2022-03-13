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https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777908532.html
Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленный эффект
Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленный эффект - РИА Новости, 13.03.2022
Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленный эффект
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что невозможно, чтобы санкции против... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T10:57
2022-03-13T16:09
в мире
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
россия
санкции в отношении россии
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АНТАЛЬЯ, 13 мар — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что невозможно, чтобы санкции против России имели немедленный эффект."Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект", — приводит слова Борреля турецкий телеканал NTV.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Евросоюза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД России позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии
10:57 13.03.2022 (обновлено: 16:09 13.03.2022)
 
Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленный эффект

Глава дипломатии ЕС Боррель: санкции против России не могут иметь немедленный эффект

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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АНТАЛЬЯ, 13 мар — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что невозможно, чтобы санкции против России имели немедленный эффект.
"Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект", — приводит слова Борреля турецкий телеканал NTV.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Евросоюза и причины для их введения трудно обосновать логически.
В МИД России позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
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В миреЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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