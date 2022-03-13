16:19 13.03.2022 (обновлено: 20:40 13.03.2022)
Захарова заявила о "дьявольских плодах" русофобии, запущенной Лиз Трасс
Представитель МИД Захарова: запущенная Лиз Трасс русофобия дает свои дьявольские плоды
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Запущенная лично главой МИД Британии кампания русофобии и фейков дает "свои дьявольские плоды" в Оксфорде — месте, где министру выдали диплом об образовании, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нападение на церковь Николая Чудотворца в Оксфорде.
"Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины. Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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МИД России зафиксировал беспрецедентный уровень русофобии, наблюдающийся в ряде зарубежных стран на фоне проведения военной операции на Украине. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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