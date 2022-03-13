https://ria.ru/20220313/rusofobiya-1777938405.html

Захарова заявила о "дьявольских плодах" русофобии, запущенной Лиз Трасс

Захарова заявила о "дьявольских плодах" русофобии, запущенной Лиз Трасс - РИА Новости, 13.03.2022

Захарова заявила о "дьявольских плодах" русофобии, запущенной Лиз Трасс

Запущенная лично главой МИД Британии кампания русофобии и фейков дает "свои дьявольские плоды" в Оксфорде — месте, где министру выдали диплом об образовании,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T16:19

2022-03-13T16:19

2022-03-13T20:40

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Запущенная лично главой МИД Британии кампания русофобии и фейков дает "свои дьявольские плоды" в Оксфорде — месте, где министру выдали диплом об образовании, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нападение на церковь Николая Чудотворца в Оксфорде."Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины. Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании", — написала Захарова в своем Telegram-канале.МИД России зафиксировал беспрецедентный уровень русофобии, наблюдающийся в ряде зарубежных стран на фоне проведения военной операции на Украине. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/zapad-1777761010.html

https://ria.ru/20220308/lozh-1777072227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, великобритания, лиз трасс, оксфорд