https://ria.ru/20220313/rubl-1777887002.html
Эксперт рассказал, как можно выровнять курс рубля
Эксперт рассказал, как можно выровнять курс рубля - РИА Новости, 13.03.2022
Эксперт рассказал, как можно выровнять курс рубля
Рубль продолжает обновлять новые минимумы по доллару и евро, несмотря на его поддержку со стороны правительства и Банка России. Если ограничения на продажу... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T03:14
2022-03-13T03:14
2022-03-13T14:44
экономика
санкции в отношении россии
россия
рубль
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рубль продолжает обновлять новые минимумы по доллару и евро, несмотря на его поддержку со стороны правительства и Банка России. Если ограничения на продажу валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки помогают мало, существуют и другие методы для выравнивания курса, рассказал агентству Прайм исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Он напомнил, что эти методы обозначил еще в 2015 году экономист Михаил Юрьев, который написал статью "Как выйти из кризиса". "Требуется введение мягкого валютного регулирования. В том числе запрет на депозиты и кредитование в иностранных валютах", — вкратце разъяснил Тузов.По его словам, необходим также запрет на валютные спекуляции, кроме того, резидентов следует обязать к 100-процентной продаже валютной выручки. Покупку валюты следует разрешить лишь под расчеты по сделкам и договорам. Подобные предложения, высказанные еще семь лет назад, крайне актуальны сейчас, резюмирует Тузов.
https://ria.ru/20220312/valyuta-1777778000.html
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экономика, санкции в отношении россии, россия, рубль
03:14 13.03.2022 (обновлено: 14:44 13.03.2022)
Эксперт рассказал, как можно выровнять курс рубля
Эксперт Тузов выступил за мягкое валютное регулирование для выравнивания курса рубля