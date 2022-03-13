Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220313/rubl-1777887002.html
Эксперт рассказал, как можно выровнять курс рубля
Эксперт рассказал, как можно выровнять курс рубля - РИА Новости, 13.03.2022
Эксперт рассказал, как можно выровнять курс рубля
Рубль продолжает обновлять новые минимумы по доллару и евро, несмотря на его поддержку со стороны правительства и Банка России. Если ограничения на продажу... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T03:14
2022-03-13T14:44
экономика
санкции в отношении россии
россия
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777657707_0:105:1920:1185_1920x0_80_0_0_84e0862faf01adfb27680eca6d4f5496.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рубль продолжает обновлять новые минимумы по доллару и евро, несмотря на его поддержку со стороны правительства и Банка России. Если ограничения на продажу валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки помогают мало, существуют и другие методы для выравнивания курса, рассказал агентству Прайм исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Он напомнил, что эти методы обозначил еще в 2015 году экономист Михаил Юрьев, который написал статью "Как выйти из кризиса". "Требуется введение мягкого валютного регулирования. В том числе запрет на депозиты и кредитование в иностранных валютах", — вкратце разъяснил Тузов.По его словам, необходим также запрет на валютные спекуляции, кроме того, резидентов следует обязать к 100-процентной продаже валютной выручки. Покупку валюты следует разрешить лишь под расчеты по сделкам и договорам. Подобные предложения, высказанные еще семь лет назад, крайне актуальны сейчас, резюмирует Тузов.
https://ria.ru/20220312/valyuta-1777778000.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777657707_100:0:1820:1290_1920x0_80_0_0_3ead76fd8ec669a3c1f0073ef27596fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкции в отношении россии, россия, рубль
03:14 13.03.2022 (обновлено: 14:44 13.03.2022)
 
Эксперт рассказал, как можно выровнять курс рубля

Эксперт Тузов выступил за мягкое валютное регулирование для выравнивания курса рубля

© Pixabay / Maria_DomninaДеньги в кармане
Деньги в кармане - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Pixabay / Maria_Domnina
Деньги в кармане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рубль продолжает обновлять новые минимумы по доллару и евро, несмотря на его поддержку со стороны правительства и Банка России. Если ограничения на продажу валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки помогают мало, существуют и другие методы для выравнивания курса, рассказал агентству Прайм исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Он напомнил, что эти методы обозначил еще в 2015 году экономист Михаил Юрьев, который написал статью "Как выйти из кризиса". "Требуется введение мягкого валютного регулирования. В том числе запрет на депозиты и кредитование в иностранных валютах", — вкратце разъяснил Тузов.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 02:13
Аналитик обозначил плюсы и минусы открытия валютного счета
По его словам, необходим также запрет на валютные спекуляции, кроме того, резидентов следует обязать к 100-процентной продаже валютной выручки. Покупку валюты следует разрешить лишь под расчеты по сделкам и договорам. Подобные предложения, высказанные еще семь лет назад, крайне актуальны сейчас, резюмирует Тузов.
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииРоссияРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала