https://ria.ru/20220313/rszo-1777918964.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО - РИА Новости, 13.03.2022
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:10
2022-03-13T13:10
2022-03-13T14:12
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового огня, сообщает пресс-служба минобороны РФ."Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ. Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом", - говорится в сообщении.Отмечается, что задействованные беспилотники в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ. Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом. Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.
2022-03-13T13:10
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, украина
13:10 13.03.2022 (обновлено: 14:12 13.03.2022)
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО российским беспилотником