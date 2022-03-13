https://ria.ru/20220313/rszo-1777918964.html

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО - РИА Новости, 13.03.2022

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового РИА Новости, 13.03.2022

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2022-03-13T13:10

2022-03-13T14:12

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового огня, сообщает пресс-служба минобороны РФ."Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ. Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом", - говорится в сообщении.Отмечается, что задействованные беспилотники в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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украина

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Кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ. Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом. Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям. 2022-03-13T13:10 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, украина