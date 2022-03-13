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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО - РИА Новости, 13.03.2022
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:10
2022-03-13T14:12
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового огня, сообщает пресс-служба минобороны РФ."Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ. Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом", - говорится в сообщении.Отмечается, что задействованные беспилотники в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.
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Кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ. Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом. Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, украина
13:10 13.03.2022 (обновлено: 14:12 13.03.2022)
 
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской РСЗО российским беспилотником

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотником с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом украинской реактивной системы залпового огня, сообщает пресс-служба минобороны РФ.
"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ. Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задействованные беспилотники в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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