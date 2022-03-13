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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/rossiya-1777948669.html
В Белграде проходит автопробег в поддержку России
В Белграде проходит автопробег в поддержку России - РИА Новости, 13.03.2022
В Белграде проходит автопробег в поддержку России
В Белграде проходит автопробег в поддержку российской спецоперации по освобождению Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:17
2022-03-13T19:30
признание днр и лнр в россии
в мире
сербия
россия
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
мирный
русская православная церковь
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БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости. В Белграде проходит автопробег в поддержку российской спецоперации по освобождению Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.Около 16:00 (18:00 мск) на паркинге крупнейшего конгрессно-концертного "Сава-центра" в районе Нови-Београд собрались десятки машин и сотни граждан с флагами России, Сербии, а также Белоруссии, ДНР и ЛНР. Многие развернули транспаранты в поддержку России. На автомобилях видны символы Z. Из колонок звучат российские и советские песни, в частности "Катюша".Колонна автомобилей планирует проехать по центру города, а затем к подворью РПЦ — церкви Святой Троицы в историческом центре Белграда.Участники предыдущей акции 4 марта собирались у памятника Николаю II через дорогу от резиденции президента Сербии. Среди организаторов были члены движения "Образ", байкеры из мотоклуба "Ночные волки Сербия", представители патриотических движений и простые граждане.Собравшиеся сначала перекрыли улицу Краля Милана, а после исполнения гимнов Сербии и России развернули триколор длиной более 20 метров. Мирным шествием они проследовали мимо посольства Белоруссии до здания российской дипмиссии, где провели митинг.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777856496.html
https://ria.ru/20220313/smi-1777886675.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
сербия
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353
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"Русские и сербы – братья навек!" – акция в поддержку России в столице Сербии
"Русские и сербы - братья навек!": в столице Сербии проходит акция с автопробегом в поддержку России
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признание днр и лнр в россии, в мире, сербия, россия, владимир путин, мирный, русская православная церковь, украина, ситуация в днр и лнр
18:17 13.03.2022 (обновлено: 19:30 13.03.2022)
 
В Белграде проходит автопробег в поддержку России

В Белграде проходит автопробег в поддержку спецоперации России по освобождению Донбасса

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости. В Белграде проходит автопробег в поддержку российской спецоперации по освобождению Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.
Около 16:00 (18:00 мск) на паркинге крупнейшего конгрессно-концертного "Сава-центра" в районе Нови-Београд собрались десятки машин и сотни граждан с флагами России, Сербии, а также Белоруссии, ДНР и ЛНР. Многие развернули транспаранты в поддержку России. На автомобилях видны символы Z. Из колонок звучат российские и советские песни, в частности "Катюша".
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Участники предыдущей акции 4 марта собирались у памятника Николаю II через дорогу от резиденции президента Сербии. Среди организаторов были члены движения "Образ", байкеры из мотоклуба "Ночные волки Сербия", представители патриотических движений и простые граждане.
Собравшиеся сначала перекрыли улицу Краля Милана, а после исполнения гимнов Сербии и России развернули триколор длиной более 20 метров. Мирным шествием они проследовали мимо посольства Белоруссии до здания российской дипмиссии, где провели митинг.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреСербияРоссияВладимир ПутинМирныйРусская православная церковьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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