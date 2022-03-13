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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/rosgvardeytsy-1777956059.html
Золотов рассказал об участии росгвардейцев в спецоперации на Украине
Золотов рассказал об участии росгвардейцев в спецоперации на Украине - РИА Новости, 13.03.2022
Золотов рассказал об участии росгвардейцев в спецоперации на Украине
Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации на Украине "шаг за шагом" выполняют поставленные задачи вместе с ВС РФ, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T19:43
2022-03-13T19:43
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации на Украине "шаг за шагом" выполняют поставленные задачи вместе с ВС РФ, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.Он отметил, что росгвардейцы выполняют "все поставленные задачи в ходе специальной военной операции" совместно с вооруженными силами России."Хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы, но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах, но мы идем к намеченной цели шаг за шагом, и победа будет за нами, а эта икона будет защищать русское воинство и ускорит нашу победу", - сказал Золотов после богослужения, которое совершил патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/ukraina-1777953151.html
https://ria.ru/20220313/naemniki-1777951655.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
19:43 13.03.2022
 
Золотов рассказал об участии росгвардейцев в спецоперации на Украине

Золотов: войска Росгвардии выполняют все поставленные задачи в ходе спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска
Военнослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации на Украине "шаг за шагом" выполняют поставленные задачи вместе с ВС РФ, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
Он отметил, что росгвардейцы выполняют "все поставленные задачи в ходе специальной военной операции" совместно с вооруженными силами России.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 19:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская армия уничтожила 3736 военных объектов на Украине
"Хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы, но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах, но мы идем к намеченной цели шаг за шагом, и победа будет за нами, а эта икона будет защищать русское воинство и ускорит нашу победу", - сказал Золотов после богослужения, которое совершил патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 18:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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