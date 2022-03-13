https://ria.ru/20220313/rosgvardeytsy-1777956059.html

Золотов рассказал об участии росгвардейцев в спецоперации на Украине

Золотов рассказал об участии росгвардейцев в спецоперации на Украине - РИА Новости, 13.03.2022

Золотов рассказал об участии росгвардейцев в спецоперации на Украине

Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации на Украине "шаг за шагом" выполняют поставленные задачи вместе с ВС РФ, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T19:43

2022-03-13T19:43

2022-03-13T19:43

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации на Украине "шаг за шагом" выполняют поставленные задачи вместе с ВС РФ, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.Он отметил, что росгвардейцы выполняют "все поставленные задачи в ходе специальной военной операции" совместно с вооруженными силами России."Хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы, но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах, но мы идем к намеченной цели шаг за шагом, и победа будет за нами, а эта икона будет защищать русское воинство и ускорит нашу победу", - сказал Золотов после богослужения, которое совершил патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/ukraina-1777953151.html

https://ria.ru/20220313/naemniki-1777951655.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)