Золотов рассказал об участии росгвардейцев в спецоперации на Украине
Золотов: войска Росгвардии выполняют все поставленные задачи в ходе спецоперации
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска
Военнослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации на Украине "шаг за шагом" выполняют поставленные задачи вместе с ВС РФ, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
Он отметил, что росгвардейцы выполняют "все поставленные задачи в ходе специальной военной операции" совместно с вооруженными силами России.
"Хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы, но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах, но мы идем к намеченной цели шаг за шагом, и победа будет за нами, а эта икона будет защищать русское воинство и ускорит нашу победу", - сказал Золотов после богослужения, которое совершил патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.