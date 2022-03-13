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Силуанов назвал объем замороженных золотовалютных резервов России
Силуанов назвал объем замороженных золотовалютных резервов России - РИА Новости, 13.03.2022
Силуанов назвал объем замороженных золотовалютных резервов России
Страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:46
2022-03-13T14:46
антон силуанов
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Замминистра финансов РФ Ирина Окладникова говорила, что Минфин рассчитывает, что замороженные из-за санкций резервы станут доступны Банку России по итогам переговоров, и крупных последствий для бюджетной системы не будет.
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антон силуанов, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
14:46 13.03.2022
 
Силуанов назвал объем замороженных золотовалютных резервов России

Силуанов: Запад заморозил около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Замминистра финансов РФ Ирина Окладникова говорила, что Минфин рассчитывает, что замороженные из-за санкций резервы станут доступны Банку России по итогам переговоров, и крупных последствий для бюджетной системы не будет.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
Антон СилуановЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Санкции в отношении России
 
 
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