https://ria.ru/20220313/rezervy-1777928799.html
Силуанов назвал объем замороженных золотовалютных резервов России
Силуанов назвал объем замороженных золотовалютных резервов России - РИА Новости, 13.03.2022
Силуанов назвал объем замороженных золотовалютных резервов России
Страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:46
2022-03-13T14:46
2022-03-13T14:46
антон силуанов
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Замминистра финансов РФ Ирина Окладникова говорила, что Минфин рассчитывает, что замороженные из-за санкций резервы станут доступны Банку России по итогам переговоров, и крупных последствий для бюджетной системы не будет.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
Силуанов назвал объем замороженных золотовалютных резервов России
Силуанов: Запад заморозил около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России