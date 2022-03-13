https://ria.ru/20220313/reporter-1777949245.html
США будут выяснять обстоятельства гибели американского репортера на Украине
США будут выяснять обстоятельства гибели американского репортера на Украине - РИА Новости, 13.03.2022
США будут выяснять обстоятельства гибели американского репортера на Украине
Американские власти намерены выяснить обстоятельства гибели соотечественника-журналиста на Украине, чтобы определиться с ответными действиями, сказал советник... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:26
2022-03-13T18:26
2022-03-13T18:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
сша
джейк салливан
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777756215_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd3170ae1210d60c92bc619d3dc9e98f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американские власти намерены выяснить обстоятельства гибели соотечественника-журналиста на Украине, чтобы определиться с ответными действиями, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.Он сообщил, что только перед выходом в эфир узнал о гибели корреспондента под Киевом и назвал случившееся "шокирующим и ужасающим"."Я буду консультироваться со своими коллегами, буду консультироваться с украинцами, чтобы установить что произошло и затем определить и реализовать надлежащие последствия", - сказал Салливан.Телеканала Fox сообщил, что американец Брента Рено был убит, а его коллега получил ранение, когда их машина попала под обстрел, выдвинувшись к линии боевых действий у украинской столицы.При Рено было найдено удостоверение сотрудника New York Times, но в газете сообщили, что он на них давно не работал.
https://ria.ru/20220313/reporter-1777940815.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777756215_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_908b4bcba4ec803d9bccbf293c8f0914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, джейк салливан, украина
18:26 13.03.2022 (обновлено: 18:37 13.03.2022)
США будут выяснять обстоятельства гибели американского репортера на Украине
Салливан: США намерены выяснить обстоятельства гибели американского репортера под Киевом