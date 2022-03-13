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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/reporter-1777949245.html
США будут выяснять обстоятельства гибели американского репортера на Украине
США будут выяснять обстоятельства гибели американского репортера на Украине - РИА Новости, 13.03.2022
США будут выяснять обстоятельства гибели американского репортера на Украине
Американские власти намерены выяснить обстоятельства гибели соотечественника-журналиста на Украине, чтобы определиться с ответными действиями, сказал советник... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:26
2022-03-13T18:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
сша
джейк салливан
украина
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американские власти намерены выяснить обстоятельства гибели соотечественника-журналиста на Украине, чтобы определиться с ответными действиями, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.Он сообщил, что только перед выходом в эфир узнал о гибели корреспондента под Киевом и назвал случившееся "шокирующим и ужасающим"."Я буду консультироваться со своими коллегами, буду консультироваться с украинцами, чтобы установить что произошло и затем определить и реализовать надлежащие последствия", - сказал Салливан.Телеканала Fox сообщил, что американец Брента Рено был убит, а его коллега получил ранение, когда их машина попала под обстрел, выдвинувшись к линии боевых действий у украинской столицы.При Рено было найдено удостоверение сотрудника New York Times, но в газете сообщили, что он на них давно не работал.
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в мире, киев, сша, джейк салливан, украина
18:26 13.03.2022 (обновлено: 18:37 13.03.2022)
 
США будут выяснять обстоятельства гибели американского репортера на Украине

Салливан: США намерены выяснить обстоятельства гибели американского репортера под Киевом

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБрошенная Вооруженными силами Украины военная техника
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американские власти намерены выяснить обстоятельства гибели соотечественника-журналиста на Украине, чтобы определиться с ответными действиями, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
Он сообщил, что только перед выходом в эфир узнал о гибели корреспондента под Киевом и назвал случившееся "шокирующим и ужасающим".
"Я буду консультироваться со своими коллегами, буду консультироваться с украинцами, чтобы установить что произошло и затем определить и реализовать надлежащие последствия", - сказал Салливан.
Телеканала Fox сообщил, что американец Брента Рено был убит, а его коллега получил ранение, когда их машина попала под обстрел, выдвинувшись к линии боевых действий у украинской столицы.
При Рено было найдено удостоверение сотрудника New York Times, но в газете сообщили, что он на них давно не работал.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 16:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
NYT заявила, что огорчена новостью о смерти репортера Рено под Киевом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевСШАДжейк СалливанУкраина
 
 
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