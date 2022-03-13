https://ria.ru/20220313/reporter-1777949245.html

США будут выяснять обстоятельства гибели американского репортера на Украине

США будут выяснять обстоятельства гибели американского репортера на Украине - РИА Новости, 13.03.2022

США будут выяснять обстоятельства гибели американского репортера на Украине

Американские власти намерены выяснить обстоятельства гибели соотечественника-журналиста на Украине, чтобы определиться с ответными действиями, сказал советник... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T18:26

2022-03-13T18:26

2022-03-13T18:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

сша

джейк салливан

украина

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американские власти намерены выяснить обстоятельства гибели соотечественника-журналиста на Украине, чтобы определиться с ответными действиями, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.Он сообщил, что только перед выходом в эфир узнал о гибели корреспондента под Киевом и назвал случившееся "шокирующим и ужасающим"."Я буду консультироваться со своими коллегами, буду консультироваться с украинцами, чтобы установить что произошло и затем определить и реализовать надлежащие последствия", - сказал Салливан.Телеканала Fox сообщил, что американец Брента Рено был убит, а его коллега получил ранение, когда их машина попала под обстрел, выдвинувшись к линии боевых действий у украинской столицы.При Рено было найдено удостоверение сотрудника New York Times, но в газете сообщили, что он на них давно не работал.

https://ria.ru/20220313/reporter-1777940815.html

киев

сша

украина

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Наталья Макарова

в мире, киев, сша, джейк салливан, украина