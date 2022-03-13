https://ria.ru/20220313/rassledovanie-1777890189.html

Бастрыкин поручил продолжать расследовать обстоятельства обстрелов в ДНР

Бастрыкин поручил продолжать расследовать обстоятельства обстрелов в ДНР - РИА Новости, 13.03.2022

Бастрыкин поручил продолжать расследовать обстоятельства обстрелов в ДНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил продолжать фиксировать и расследовать обстоятельства новых обстрелов в Донецкой народной... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T02:17

2022-03-13T02:17

2022-03-13T02:20

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донецкая народная республика

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россия

украина

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил продолжать фиксировать и расследовать обстоятельства новых обстрелов в Донецкой народной республике, сообщается на сайте СК.Отмечается, что, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за сутки 33 раза открывали огонь по ДНР, применив 496 единиц боеприпасов. В результате обстрелов были ранены четыре мирных жителя.Добавляется, что следствие продолжает сбор доказательств данных обстрелов для дальнейшего расследования преступной деятельности украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Также МО РФ возлагает вину на местных националистов, которые в ряде случаев удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220312/zhiteli-1777885112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина