02:17 13.03.2022 (обновлено: 02:20 13.03.2022)
Бастрыкин поручил продолжать расследовать обстоятельства обстрелов в ДНР
Глава СК Бастрыкин поручил продолжать расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ, Донецк
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ, Донецк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил продолжать фиксировать и расследовать обстоятельства новых обстрелов в Донецкой народной республике, сообщается на сайте СК.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать обстоятельства новых обстрелов в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за сутки 33 раза открывали огонь по ДНР, применив 496 единиц боеприпасов. В результате обстрелов были ранены четыре мирных жителя.
Добавляется, что следствие продолжает сбор доказательств данных обстрелов для дальнейшего расследования преступной деятельности украинских военных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Также МО РФ возлагает вину на местных националистов, которые в ряде случаев удерживают мирных жителей в качестве живого щита.