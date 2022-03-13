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СМИ: в США женщина ранила американца из-за гибели иранского генерала
СМИ: в США женщина ранила американца из-за гибели иранского генерала - РИА Новости, 13.03.2022
СМИ: в США женщина ранила американца из-за гибели иранского генерала
Женщина в американском штате Невада обвиняется в покушении на убийство после того, как нанесла американцу ножевое ранение в попытке отомстить за гибель от рук... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T07:37
2022-03-13T07:49
в мире
касем сулеймани
сша
иран
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Женщина в американском штате Невада обвиняется в покушении на убийство после того, как нанесла американцу ножевое ранение в попытке отомстить за гибель от рук США иранского генерала Касема Сулеймани, передает местный телеканал KLAS со ссылкой на полицию города Хендерсон.Иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада.Сообщается, что речь идет о 21-летней Нике Никубин, которая познакомилась с мужчиной, имя которого не называется, на сайте знакомств Plenty of Fish. В дальнейшем пара договорилась 5 марта встретиться в отеле.Как сообщили в полиции, уже в номере отеля, во время романтической встречи, Никубин закрыла глаза мужчины повязкой, а затем выключила свет, и спустя несколько минут мужчина "почувствовал боль в шее". Отмечается, что пострадавшему удалось столкнуть женщину и выбежать из комнаты, чтобы позвонить по номеру 911.Согласно отчету полиции, Никубин нанесла мужчине ножевое ранение в шею "в отместку американским войскам за убийство Касема Сулеймани в 2020 году". Сама женщина после произошедшего также выбежала из номера и сказала сотруднице отеля, что только что ранила мужчину.Полиции Никубин рассказала, что "хотела мести". По словам женщины, "мотивацию" на то, чтобы "осуществить свою месть", дала ей песня под названием Grave Digger ("Могильщик"). Никубин предъявлены обвинения в покушении на убийство, нанесении физических увечий с применением смертоносного оружия и грабеже.
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в мире, касем сулеймани, сша, иран
07:37 13.03.2022 (обновлено: 07:49 13.03.2022)
 
СМИ: в США женщина ранила американца из-за гибели иранского генерала

KLAS: в Неваде женщина ранила американца за гибель от рук США иранского генерала Сулеймани

© Flickr / Larry PageПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Flickr / Larry Page
Полиция США
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Женщина в американском штате Невада обвиняется в покушении на убийство после того, как нанесла американцу ножевое ранение в попытке отомстить за гибель от рук США иранского генерала Касема Сулеймани, передает местный телеканал KLAS со ссылкой на полицию города Хендерсон.
Иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада.
Сообщается, что речь идет о 21-летней Нике Никубин, которая познакомилась с мужчиной, имя которого не называется, на сайте знакомств Plenty of Fish. В дальнейшем пара договорилась 5 марта встретиться в отеле.
Как сообщили в полиции, уже в номере отеля, во время романтической встречи, Никубин закрыла глаза мужчины повязкой, а затем выключила свет, и спустя несколько минут мужчина "почувствовал боль в шее". Отмечается, что пострадавшему удалось столкнуть женщину и выбежать из комнаты, чтобы позвонить по номеру 911.
Согласно отчету полиции, Никубин нанесла мужчине ножевое ранение в шею "в отместку американским войскам за убийство Касема Сулеймани в 2020 году". Сама женщина после произошедшего также выбежала из номера и сказала сотруднице отеля, что только что ранила мужчину.
Полиции Никубин рассказала, что "хотела мести". По словам женщины, "мотивацию" на то, чтобы "осуществить свою месть", дала ей песня под названием Grave Digger ("Могильщик"). Никубин предъявлены обвинения в покушении на убийство, нанесении физических увечий с применением смертоносного оружия и грабеже.
Эрбиль - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
06:45
AP: ракетный обстрел в районе консульства США в Эрбиле велся из Ирана
 
В миреКасем СулейманиСШАИран
 
 
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