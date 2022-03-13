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https://ria.ru/20220313/psikhlechebnitsa-1777960835.html
Женщина, убившая своего сына в Москве, ранее проходила лечение в психиатрии
Женщина, убившая своего сына в Москве, ранее проходила лечение в психиатрии - РИА Новости, 13.03.2022
Женщина, убившая своего сына в Москве, ранее проходила лечение в психиатрии
Женщина, убившая своего сына в Москве, ранее проходила лечение в психиатрическом стационаре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T21:04
2022-03-13T21:04
происшествия
юлия иванова
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ольга ярославская
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Женщина, убившая своего сына в Москве, ранее проходила лечение в психиатрическом стационаре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская, отметив, что держит данную ситуацию на контроле.Ранее утром тело мальчика 2019 года рождения было обнаружено в квартире жилого дома на улице Средняя Первомайская с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Как рассказала журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова, было возбуждено уголовное дело на мать ребёнка 1995 года рождения. Женщину задержали."Сегодня утром на улице Средняя Первомайская женщина нанесла смертельные ножевые ранения своему малолетнему ребёнку. Ранее она проходила лечение в психиатрическом стационаре. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело по пункту "В" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство). Совместно с правоохранительными органами держим ситуацию на контроле", - сообщила Ярославская.
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происшествия, юлия иванова, россия, следственный комитет россии (ск рф), ольга ярославская
21:04 13.03.2022
 
Женщина, убившая своего сына в Москве, ранее проходила лечение в психиатрии

Омбудсмен: женщина, убившая своего сына в Москве, ранее проходила лечение в психлечебнице

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Женщина, убившая своего сына в Москве, ранее проходила лечение в психиатрическом стационаре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская, отметив, что держит данную ситуацию на контроле.
Ранее утром тело мальчика 2019 года рождения было обнаружено в квартире жилого дома на улице Средняя Первомайская с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Как рассказала журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова, было возбуждено уголовное дело на мать ребёнка 1995 года рождения. Женщину задержали.
"Сегодня утром на улице Средняя Первомайская женщина нанесла смертельные ножевые ранения своему малолетнему ребёнку. Ранее она проходила лечение в психиатрическом стационаре. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело по пункту "В" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство). Совместно с правоохранительными органами держим ситуацию на контроле", - сообщила Ярославская.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 13:39
Обвиняемую в убийстве школьницы в Вологде отправили в психбольницу
 
ПроисшествияЮлия ИвановаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ольга Ярославская
 
 
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