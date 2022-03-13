Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/progress-1777935859.html
Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах России и Украины
Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах России и Украины - РИА Новости, 13.03.2022
Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах России и Украины
По сравнению с началом переговорного процесса Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата, заявил член российской делегации и глава комитета... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:00
2022-03-13T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
россия
белоруссия
луганская народная республика
владимир зеленский
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775568734_0:111:3442:2047_1920x0_80_0_0_b058e8843606e82d0be5e09f3825ac05.jpg
МОСКВА, 13 мар —РИА Новости. По сравнению с началом переговорного процесса Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата, заявил член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.По его словам, стороны достигли существенного прогресса."По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", — заявил политик телеканалу RT.Как указал Слуцкий, соглашения сторон поспособствуют снижению напряженности и "спасению многих людей".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.В Белоруссии состоялось уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
россия
белоруссия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775568734_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_b20f0d24e33fc240a8c5788e4a41c52b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид слуцкий (политик), госдума рф, россия, белоруссия, луганская народная республика, владимир зеленский, владимир путин, в мире
16:00 13.03.2022 (обновлено: 16:22 13.03.2022)
 
Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах России и Украины

Депутат Слуцкий: в позициях России и Украины на переговорах есть существенный прогресс

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар —РИА Новости. По сравнению с началом переговорного процесса Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата, заявил член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, стороны достигли существенного прогресса.
"По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", — заявил политик телеканалу RT.
Как указал Слуцкий, соглашения сторон поспособствуют снижению напряженности и "спасению многих людей".
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В Белоруссии состоялось уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФРоссияБелоруссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала