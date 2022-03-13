16:00 13.03.2022 (обновлено: 16:22 13.03.2022)
Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах России и Украины
Депутат Слуцкий: в позициях России и Украины на переговорах есть существенный прогресс
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области
МОСКВА, 13 мар —РИА Новости. По сравнению с началом переговорного процесса Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата, заявил член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, стороны достигли существенного прогресса.
"По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", — заявил политик телеканалу RT.
Как указал Слуцкий, соглашения сторон поспособствуют снижению напряженности и "спасению многих людей".
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В Белоруссии состоялось уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.