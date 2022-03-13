https://ria.ru/20220313/pozhar-1777908149.html

Трое детей погибли при пожаре в Кировской области

Трое детей погибли при пожаре в Кировской области - РИА Новости, 13.03.2022

Трое детей погибли при пожаре в Кировской области

Трое детей в возрасте от 1,5 до 5 лет погибли при пожаре в Кировской области, их матери не было дома, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T10:47

2022-03-13T10:47

2022-03-13T11:01

происшествия

россия

кировская область

котельнич

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Трое детей в возрасте от 1,5 до 5 лет погибли при пожаре в Кировской области, их матери не было дома, сообщает прокуратура региона.В ночь на 13 марта в городе Котельниче загорелся двухквартирный жилой дом на улице Рудницкого. В результате возгорания погибли дети 2017, 2019, 2020 годов рождения. Причины возгорания устанавливает следователь СУСК РФ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."Многодетная семья состоит на профильных учётах, мать детей неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП РФ). В момент пожара отсутствовала в квартире", - говорится в сообщении прокуратуры Кировской области.Отмечается, что в рамках проверки прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с неблагополучными семьями.Результаты проверки и расследование уголовного дела находятся на контроле прокурора Кировской области.

https://ria.ru/20220213/bastrykin-1772605560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, кировская область, котельнич