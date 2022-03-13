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Трое детей погибли при пожаре в Кировской области
Трое детей погибли при пожаре в Кировской области - РИА Новости, 13.03.2022
Трое детей погибли при пожаре в Кировской области
Трое детей в возрасте от 1,5 до 5 лет погибли при пожаре в Кировской области, их матери не было дома, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T10:47
2022-03-13T11:01
происшествия
россия
кировская область
котельнич
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Трое детей в возрасте от 1,5 до 5 лет погибли при пожаре в Кировской области, их матери не было дома, сообщает прокуратура региона.В ночь на 13 марта в городе Котельниче загорелся двухквартирный жилой дом на улице Рудницкого. В результате возгорания погибли дети 2017, 2019, 2020 годов рождения. Причины возгорания устанавливает следователь СУСК РФ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."Многодетная семья состоит на профильных учётах, мать детей неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП РФ). В момент пожара отсутствовала в квартире", - говорится в сообщении прокуратуры Кировской области.Отмечается, что в рамках проверки прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с неблагополучными семьями.Результаты проверки и расследование уголовного дела находятся на контроле прокурора Кировской области.
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россия
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происшествия, россия, кировская область, котельнич
10:47 13.03.2022 (обновлено: 11:01 13.03.2022)
 
Трое детей погибли при пожаре в Кировской области

Трое маленьких детей сгорели в пожаре в Кировской области, пока их матери не было дома

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Трое детей в возрасте от 1,5 до 5 лет погибли при пожаре в Кировской области, их матери не было дома, сообщает прокуратура региона.
В ночь на 13 марта в городе Котельниче загорелся двухквартирный жилой дом на улице Рудницкого. В результате возгорания погибли дети 2017, 2019, 2020 годов рождения. Причины возгорания устанавливает следователь СУСК РФ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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"Многодетная семья состоит на профильных учётах, мать детей неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП РФ). В момент пожара отсутствовала в квартире", - говорится в сообщении прокуратуры Кировской области.
Отмечается, что в рамках проверки прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с неблагополучными семьями.
Результаты проверки и расследование уголовного дела находятся на контроле прокурора Кировской области.
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