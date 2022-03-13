https://ria.ru/20220313/postradavshie-1777901500.html
Шесть жителей ДНР пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
Шесть жителей ДНР пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 13.03.2022
Шесть жителей ДНР пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
При обстрелах со стороны украинских войск по ДНР оказались ранены шесть мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:12
2022-03-13T09:12
2022-03-13T09:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. При обстрелах со стороны украинских войск по ДНР оказались ранены шесть мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки ранено шесть мирных жителей, в том числе подросток", - говорится в сообщении.Как сообщается, было повреждено 40 домостроений в Донецке, Докучаевске и Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, включая 42-ю ГПСЧ МЧС ДНР в Докучаевске, в результате чего один спасатель погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/volnovakha-1777894310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
09:12 13.03.2022 (обновлено: 09:41 13.03.2022)
Шесть жителей ДНР пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
ДНР: шесть мирных жителей пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. При обстрелах со стороны украинских войск по ДНР оказались ранены шесть мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедшие сутки ранено шесть мирных жителей, в том числе подросток", - говорится в сообщении
.
Как сообщается, было повреждено 40 домостроений в Донецке, Докучаевске и Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, включая 42-ю ГПСЧ МЧС ДНР в Докучаевске, в результате чего один спасатель погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.