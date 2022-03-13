https://ria.ru/20220313/pomosch-1777904510.html
МЧС России за два дня доставило более 330 тонн гумпомощи жителям Донбасса
МЧС России за два дня доставило более 330 тонн гумпомощи жителям Донбасса - РИА Новости, 13.03.2022
МЧС России за два дня доставило более 330 тонн гумпомощи жителям Донбасса
Сотрудники МЧС РФ за двое суток доставили более 330 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:58
2022-03-13T09:58
2022-03-13T10:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ за двое суток доставили более 330 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, сообщает пресс-служба ведомства."Одиннадцатого и 12 марта тремя колоннами МЧС России из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров груз с гуманитарной помощью общим весом более 330 тонн доставлен в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка. Формирование груза происходит ежедневно в Белгородской, Ростовской областях, республике Крым", - говорится в сообщении.Отмечается, что в состав груза входят продукты питания и предметы первой необходимости. Уточняется также, что транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.Добавляется, что при содействии Минобороны России и Росгвардии обеспечено безопасное движение колонны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220313/mariupol-1777904613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, лнр, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:58 13.03.2022 (обновлено: 10:09 13.03.2022)
МЧС России за два дня доставило более 330 тонн гумпомощи жителям Донбасса
МЧС России за двое суток доставило более 330 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины